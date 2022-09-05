ضرر كبير للمركبة.. خبير: احذروا هذا "الخطأ الشائع" عند إيقاف السيارة

وأكد في الفيديو أنه عند إيقاف السيارة ونهاية الرحلة، يجب تغيير ناقل الحركة أولًا إلى "N" وليس إلى "P"، ثم رفع المكبح اليدوي، ثم تغيير الناقل مرة أخيرة إلى "P"، قبل إطفاء المحرك وإخراج المفاتيح.