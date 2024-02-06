"ريفيان" تستعد للكشف عن إصدار "أرخص وأكثر كفاءة" من سيارتها الكهربائية "آر 2"

في الشهر الماضي، نشر مجلس المدينة علنًا طلبًا تمت الموافقة عليه في محضر اجتماعه من أجل إطلاق سيارة "ريفيان آر 2"، حيث طلبت الشركة الإذن بعرض 6 سيارات في منطقة عامة معشبة بالقرب من المسرح.