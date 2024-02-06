"ريفيان" تستعد للكشف عن إصدار "أرخص وأكثر كفاءة" من سيارتها الكهربائية "آر 2"

أعلنت شركة "ريفيان" للسيارات الكهربائية، نيتها إطلاق إصدار وصفته بأنه سيكون "أرخص وأكثر كفاءة" من سيارتها "آر 2" خلال شهر مارس المقبل.
وقالت ريفيان إن السيارة الجديدة سيتم إطلاقها في 7 مارس المقبل، وستكون أصغر حجماً وأرخص من الإصدار السابق "آر 1".
لم تذكر شركة صناعة السيارات بعد مكان انعقاد الحدث، ولكن من المؤكد أنه سيكون في لاجونا بيتش، كاليفورنيا.
في الشهر الماضي، نشر مجلس المدينة علنًا طلبًا تمت الموافقة عليه في محضر اجتماعه من أجل إطلاق سيارة "ريفيان آر 2"، حيث طلبت الشركة الإذن بعرض 6 سيارات في منطقة عامة معشبة بالقرب من المسرح.
ومن المتوقع أن تبدأ منصة R2 بسيارة دفع رباعي أصغر حجمًا (يقال إنها بحجم سيارة جيب جراند شيروكي) بسعر يتراوح بين 40.000 و60.000 دولار.
وهذه الأسعار ستكون أرخص بكثير من سيارات "آر 1"، التي تبلغ حوالي 80 ألف دولار.