"تسلا" قد تقاضي مالكي شاحنات "Cybertruck" لو قاموا ببيعها في وقت مبكر

واستناداً إلى هذه النسخة من اتفاقية الشراء، يوافق المشترون على عدم بيع سياراتهم خلال السنة الأولى من الشراء، وإذا اضطر المالك أن يبيع سياراته قبل انتهاء العام، فإن شركة تسلا تطلب منهم إخطار الشركة، التي ستقوم بعد ذلك بشرائها مرة أخرى للبيع بالتجزئة مطروحًا منها 25 سنتًا لكل ميل يتم قطعه وتكلفة التآكل، إضافة إلى تكلفة الصيانة.