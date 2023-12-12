"تسلا" قد تقاضي مالكي شاحنات "Cybertruck" لو قاموا ببيعها في وقت مبكر

كشفت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، أنه قد تقاضي مالكي شاحنات "Cybertruck" الجديدة، لو قاموا ببيعها في وقت مبكر بعد شرائها.
وأوضحت "تسلا" أن إعادة بيع السيارة في وقت مبكر جداً، قد تخترق اتفاقية الشراء الخاصة بالسيارة، التي تقضي بعدم محاولة بيعها في غضون عام واحد من شرائها.
وقالت الشركة إنها يمكن أن تطلب "تعويضات مقطوعة" من العملاء بقيمة "50 ألف دولار أو القيمة المستلمة كمقابل للبيع أو النقل، أيهما أكبر".
واستناداً إلى هذه النسخة من اتفاقية الشراء، يوافق المشترون على عدم بيع سياراتهم خلال السنة الأولى من الشراء، وإذا اضطر المالك أن يبيع سياراته قبل انتهاء العام، فإن شركة تسلا تطلب منهم إخطار الشركة، التي ستقوم بعد ذلك بشرائها مرة أخرى للبيع بالتجزئة مطروحًا منها 25 سنتًا لكل ميل يتم قطعه وتكلفة التآكل، إضافة إلى تكلفة الصيانة.
وتطبق شركات صناعة السيارات الأخرى، وخاصة العلامات التجارية الفاخرة، مثل فيراري وبورشه، قاعدة مماثلة.
وفي حالة "تسلا"، لم توضح الشركة بعد ما إذا كانت ستطبق على جميع مشتري Cybertruck أم أنها ستطبق القاعدة فقط على مالكي باقي الإصدارات الأخرى.