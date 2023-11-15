عقب حوادث سير.. شركة "كروز" توقف نظام "القيادة الآلية" من أجل مراجعة "السلامة الكاملة"

أعلنت شركة "كروز" إيقاف نظام "القيادة الآلية" المأهولة، من أجل مراجعة "السلامة الكاملة" الخاصة بالنظام، بعد تسجيل حوادث سير في أكتوبر الماضي.
وكانت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قد ألغت في وقت سابق أيضًا تصريح سير سيارات أجرة مزودة بنظام "القيادة الآلية" المأهولة، بعد تسجيل أكثر من حادث سير بسبب النظام.
وأوضحت الشركة أن هذه المراجعة ستكون جزءًا من تحقيق موسع للسلامة أجرته شركة الاستشارات الهندسية المستقلة "إكسبونينت"، والتي انضمّت في الأصل للتركيز على "تحليل السبب الجذري الفني" للحادث المذكور.
ومن الواضح أن العملية اليدوية المعلقة ستؤثر على نحو 70 مركبة، وهو جزء صغير من أسطول كروز المكون من 950 سيارة أجرة آلية، والتي تم استدعاؤها في أعقاب الحادث الغريب الذي نجم عن اصطدام وهرب منفصل.
وتشير التقارير إلى أن "كروز" تسعى لاكتشاف حقيقة ما نُشِر في الفترة الأخيرة أن نظام "القيادة الآلية" الخاص بها كان يفشل بصورة كبيرة في اكتشاف الأطفال، بالإضافة إلى افتقاره بشكل واضح للبيانات الخاصة بالمواقف الخاصة بالأطفال في الشوارع، وما إلى ذلك من أمور.