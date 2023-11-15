عقب حوادث سير.. شركة "كروز" توقف نظام "القيادة الآلية" من أجل مراجعة "السلامة الكاملة"

وتشير التقارير إلى أن "كروز" تسعى لاكتشاف حقيقة ما نُشِر في الفترة الأخيرة أن نظام "القيادة الآلية" الخاص بها كان يفشل بصورة كبيرة في اكتشاف الأطفال، بالإضافة إلى افتقاره بشكل واضح للبيانات الخاصة بالمواقف الخاصة بالأطفال في الشوارع، وما إلى ذلك من أمور.