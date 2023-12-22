الوعلان للتجارة" تدعم أسطول "روتانا للسيارات" بـ 3,000 سيارة هيونداي خلال العام 2024

واعتبر السيد سلطان الحربي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار العلاقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين "روتانا للسيارات" و"الوعلان للتجارة"، كما تلبي الطلب المتزايد من قبل عملاء الشركة على سيارات "هيونداي" الشهيرة بجودتها وتصاميمها الرائعة. وأضاف: "نحن نسعى دائماً إلى تلبية طلبات عملائنا المميزين الذين يبحثون عن الجديد في عالم السيارات، كما نحرص على تقديم وابتكار أفضل الخدمات لتواكب عمليات التأجير أو البيع".