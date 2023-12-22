الوعلان للتجارة" تدعم أسطول "روتانا للسيارات" بـ 3,000 سيارة هيونداي خلال العام 2024

أعلنت "شركة الوعلان للتجارة"، الموزع المعتمد لسيارات "هيونداي" في المملكة، عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع مجموعة "روتانا للسيارات"، المتخصصة في تأجير وبيع السيارات في مختلف المناطق السعودية، لتزويدها بـ 3,000 سيارة "هيونداي" من مختلف الطرازات خلال العام 2024.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية في صالة عرض هيونداي في مدينة الرياض بحضور رئيس مجلس الإدارة لمجموعه "روتانا" سلطان عطالله الحربي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "الوعلان" عبدالعزيز بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين من الشركتين.
واعتبر السيد سلطان الحربي أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار العلاقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين "روتانا للسيارات" و"الوعلان للتجارة"، كما تلبي الطلب المتزايد من قبل عملاء الشركة على سيارات "هيونداي" الشهيرة بجودتها وتصاميمها الرائعة. وأضاف: "نحن نسعى دائماً إلى تلبية طلبات عملائنا المميزين الذين يبحثون عن الجديد في عالم السيارات، كما نحرص على تقديم وابتكار أفضل الخدمات لتواكب عمليات التأجير أو البيع".
بدوره أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "الوعلان" عبدالعزيز بن سعد الوعلان على عمق العلاقة الاستراتيجية مع "مجموعه روتانا للسيارات"، وعلى دور" شركة الوعلان للتجارة" الدائم لتأمين أحدث سيارات "هيونداي" في أسواق المملكة، ودعمها بأفضل الخدمات، لتلبية الطلب المتزايد على العلامة التي أثبتت عن جدارتها وقوتها الراسخة في السوق، وأنها أصبحت تشكل الخيار الأول لمختلف شرائح المجتمع السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن "روتانا للسيارات" تمتلك اسطول سيارات حديث مكون من 13000 سيارة للتأجير وأكثر من 36 فرع في كافة مناطق المملكة، وفي مطاراتها الرئيسية، وهي حاصلة على شهادة الجودة العالمية (ISO).