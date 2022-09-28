"الحزامي": بطولة "السعودية تويوتا للسيارات" فرصة لإبراز المواهب الوطنية

وأضاف: يأتي ذلك في ظل النمو الهائل الذي تشهده رياضة المحركات بالمملكة، من خلال الاستضافة الناجحة للفورمولا 1 في مدينة جدة على أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، وسباق الفورمولا إي الدرعية منذ عام 2018، ورالي داكار الأشهر عالميًّا منذ العام 2020، وجولة سباق جائزة "ديزرت إكس" لسباقات "إكستريم إي"، علاوة على جولات لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.