"الحزامي": بطولة "السعودية تويوتا للسيارات" فرصة لإبراز المواهب الوطنية

أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، سطام بن عبداللطيف الحزامي، أن بطولة "السعودية تويوتا للسيارات"، التي يقيمها الاتحاد السعودي للسيارات والدارجات النارية، تشمل كلًّا من الأوتوكروس والدرفت وكسر الزمن.
وتنطلق البطولة الخميس القادم في مدينة الرياض بميدان ديراب للسيارات، كفرصة لإبراز المواهب الوطنية، وتبدأ الجولة الأولى في الرياض؛ فيما ستقام الجولتان المتبقيتان في كل من جدة والدمام، وتستمر حتى 3 ديسمبر القادم.
وقال "الحزامي": تحظى رياضة السيارات بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب خاصة الرياضات الفردية، وتأتي البطولة ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة السيارات على وجه الخصوص.
وأضاف: يأتي ذلك في ظل النمو الهائل الذي تشهده رياضة المحركات بالمملكة، من خلال الاستضافة الناجحة للفورمولا 1 في مدينة جدة على أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، وسباق الفورمولا إي الدرعية منذ عام 2018، ورالي داكار الأشهر عالميًّا منذ العام 2020، وجولة سباق جائزة "ديزرت إكس" لسباقات "إكستريم إي"، علاوة على جولات لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.
وأردف الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: تمثل البطولة مشروعًا طموحًا نسعى من خلاله إلى زيادة الزخم في رياضة السيارات ضمن رؤية المملكة 2030، التي تشكل الرياضة إحدى محاورها الرئيسية، بالإضافة إلى توعية وتثقيف الشباب بأهمية ممارسة هذه الرياضات في الأماكن المخصصة لسلامتهم وسلامة المجتمع.
وأكد أن الاتحاد يحرص على توفير بيئة مثالية تساعد الشباب على صقل وتطوير مواهبهم وصولًا للعالمية، كما يركز على أنظمة السلامة في كل الأنشطة والفعاليات التي ينظمها لتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين لدى المشاركين داخل وخارج الحلبات.
وأعرب "الحزامي" عن تمنياته بالسلامة والتوفيق لجميع المشاركين، متوقعًا أن تشهد البطولة منافسة قوية في جميع فئاتها.