"فورد" تؤجّل إطلاق عدد من سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

وعلى الرغم من التأخير المذكور أعلاه والمحور نحو السيارات الهجينة، تقول "فورد" إنها تظل ملتزمة بالمركبات الكهربائية، وإنها مستمرة في بناء مصانع البطاريات في ميشيغان وتينيسي وكنتاكي.