"فورد" تؤجّل إطلاق عدد من سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية المتخصّصة في تصنيع السيارات تأخير إطلاق عددٍ من سياراتها الكهربائية، بما في ذلك السيارة الرياضية متعدّدة الاستخدامات "SUV" التي طال انتظارها.
وأرجعت "فورد" هذا القرار إلى تركيزها في الفترة الحالية على السيارات الهجينة، فيما سيتم إطلاق تلك السيارات الكهربائية المنتظر خلال عام 2027.
وأشارت الشركة إلى أنها تستغل هذا الوقت لتطوير "تكنولوجيا البطاريات الناشئة".
وإلى جانب هذه الإعلانات، كشفت الشركة عن دفعة جديدة للسيارات الهجينة، وذكرت أنها تخطط لتقديم محركات هجينة عبر تشكيلة فورد بلو بأكملها بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من التأخير المذكور أعلاه والمحور نحو السيارات الهجينة، تقول "فورد" إنها تظل ملتزمة بالمركبات الكهربائية، وإنها مستمرة في بناء مصانع البطاريات في ميشيغان وتينيسي وكنتاكي.
ويتزامن هذا مع ما شهدته شركة فورد من انخفاضٍ في مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 11 بالمائة في شهر يناير.
ولكن الشركة تقول إنها انتعشت مرة أخرى، وإن المبيعات زادت بنسبة 86 بالمائة طوال الربع الأول بأكمله مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك، خسرت عروض السيارات الكهربائية للشركة 4.7 مليار دولار عام 2023.
وقال جيم فارلي؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فورد: "نحن ملتزمون بتوسيع نطاق أعمال السيارات الكهربائية المربحة".
ولتحقيق هذه الغاية، أعلنت الشركة العام الماضي، أنها ستؤخّر أو تلغي إنفاقاً مخططاً بقيمة 12 مليار دولار على السيارات الكهربائية.
ومن غير الواضح كيف ستسير الأمور اليوم، ستؤثر الإعلانات في خطط فورد لزيادة الإنتاج إلى 600 ألف سيارة كهربائية سنوياً.