سيارات "سوبارو" الكهربائية ستدعم شواحن "تسلا"... بدءا من هذا التوقيت

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "سوبارو" المتخصصة في تصنيع السيارات، أعلنت عن أن سياراتها الكهربائية ستبدأ في الاعتماد على شواحن "NACS" المصممة من قبل شركة "تسلا".
وأوضحت الشركة أنها ستبدأ في تطبيق الدعم لمعيار الشحن في أمريكا الشمالية الخاص بشركة "تسلا" بدءًا من عام 2025.
بهذا القرار، تنضم "سوبارو" إلى عدد من الشركات المصنعة الكبرى الأخرى مثل "هيونداي"، في الاعتماد على شواحن "تسلا".
وستقوم الشركة بتحديث منافذ شحن سياراتها الكهربائية للمستهلكين في أمريكا الشمالية بدءًا من عام 2025، وهذا سيتيح للمستهلكين الوصول إلى أكثر من 12000 شاحن تسلا الفائق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وتقول الشركة أيضًا إنها ستواصل تعزيز اعتماد NACS للمركبات التي تم تصنيعها وإصدارها بعد عام 2025، لذلك يجب أن يكون مالكو السيارات الكهربائية في المستقبل في حالة جيدة.
وستقدم سوبارو محولًا لأي شخص يمتلك أو يستأجر سيارة مزودة بنظام الشحن المشترك (CCS)، مما يزيد من ترسيخ NACS كأفضل نظام للشحن.
وأفادت "سوبارو" بأن القرار يعد جزءاً من جهود الشركة لتحويل نصف مركباتها إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030، مشيرةً إلى أنه أمام سوبارو طريق طويل لتقطعه في هذا الصدد، حيث إنها تبيع حاليًا سيارة كهربائية واحدة فقط، وهي سولتيرا.
ويبدأ سعر هذه السيارة الكهربائية من 45000 دولار، لذلك سيتعين عليها تصنيع المزيد من السيارات الملائمة للميزانية لتلبية عتبة الـ 50 بالمائة.