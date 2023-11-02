سيارات "سوبارو" الكهربائية ستدعم شواحن "تسلا"... بدءا من هذا التوقيت

وأفادت "سوبارو" بأن القرار يعد جزءاً من جهود الشركة لتحويل نصف مركباتها إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2030، مشيرةً إلى أنه أمام سوبارو طريق طويل لتقطعه في هذا الصدد، حيث إنها تبيع حاليًا سيارة كهربائية واحدة فقط، وهي سولتيرا.