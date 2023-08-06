سيارة OMODA 5 تحصل على تصنيف أمان خمس نجوم من برنامج ANCAP

اجتازت OMODA 5 بنجاح اختبار التصادم الآمن الخاص ببرنامج ANCAP بتقييم خمس نجوم كاملة، مما يفسر بشكل كامل مفهوم المنتج المتمثل في "دمج السلامة في منتجاته". حتى الآن، تم إطلاق OMODA 5 في 12 سوقاً حول العالم، ووصلت مبيعات التصدير التراكمية في النصف الأول من هذا العام إلى 70821 وحدة، وفازت بالمركز الثالث في مبيعات النماذج المصدرة في الصين في يونيو من هذا العام. ومن خلال الشهادة العالمية المستمرة لجودة OMODA 5 والتحسين المستمر للمبيعات العالمية، ستكتسب OMODA 5 ثقة أعمق للمستخدم في عملية الوصول إلى العالمية في المستقبل.