فريق أستون لـ"فورمولا 1™" يكشف عن سيارته الجديدة "إيه إم آر 23"

كشفت أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات "فورمولا 1™"، اليوم الثلاثاء، من مقرّها الجديد في سيلفرستون؛ عن سيارة "إيه إم آر 23" الجديدة، التي ستشارك في سباقات "الفورمولا 1" للعام 2023.
وشارك في حفل إطلاق هذا الموسم، السائقان: لانس سترول، وفرناندو ألونسو، الحائزان على لقب بطل العالم لـ"الفورمولا 1" مرتين، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة أستون مارتن "لورانس سترول"، ومدير الفريق مايك كراك.
وصُمّمت سيارة "إيه إم آر 23" لتكون تطوّرًا كبيرًا لهيكل سيارة العام الماضي التي عمل الفريق على تطويرها خلال الموسم، لتنافس على تسجيل النقاط بشكل منتظم.
ويطمح فريق أستون مارتن في عامه الثالث لبدء الموسم بقوّة مع سيارة قادرة على المنافسة منذ البداية.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات "فورمولا 1™" لورانس سترول: "يشكّل انتقالنا إلى مقرّنا المتطور الجديد دليلًا على عزيمة الفريق القوية؛ إذ من شأنه تقوية وتمكين كلّ فرد من هذه المؤسسة، ومساعدتنا على الاقتراب من مصافّ فرق الصدارة، والمنافسة على الفوز بالبطولات في المستقبل".
وأضاف "سترول": "أثبتنا خلال العام الماضي امتلاكنا التصميم والإصرار المطلوبين للتقدّم، وبنينا سيارة جديدة لهذا العام من شأنها أن تحقّق الرؤية والطموح اللتين يتمتّع بهما الفريق".
من جانبه قال فيرناندو ألونسو: "لطالما تحدّثت عن مدى الطموح الذي يتحلّى به فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات فورمولا 1™، ويشكّل إطلاق السيارة من هذا المصنع الجديد دليلًا واضحًا على الطموح والتصميم اللذين يشكلان الدافع وراء هذه المؤسسة".
وتابع قائلًا: "تعدّ السيارة جزءًا أساسيًّا من ذلك الطموح، ويبدو أن سيارة إيه إم آر 23 تتمتّع بتصميم جميل وعالي الكفاءة"، معربًا عن سعادته بالقول: "سررت جدًّا عندما جربت قيادة سيارة العام الماضي للمرة الأولى، وأعتقد أننا نستطيع استخراج أداء متميّز من سيارة هذا العام، ولا يسعني الانتظار للبدء بالعمل مع الفريق".