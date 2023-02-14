فريق أستون لـ"فورمولا 1™" يكشف عن سيارته الجديدة "إيه إم آر 23"

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة فريق أستون مارتن أرامكو كوجنيزانت لسباقات "فورمولا 1™" لورانس سترول: "يشكّل انتقالنا إلى مقرّنا المتطور الجديد دليلًا على عزيمة الفريق القوية؛ إذ من شأنه تقوية وتمكين كلّ فرد من هذه المؤسسة، ومساعدتنا على الاقتراب من مصافّ فرق الصدارة، والمنافسة على الفوز بالبطولات في المستقبل".