الكشف عن سيارة JAECOO المعدّلة حديثاً والمقرر إطلاقها في المؤتمر العالمي للتعاون البيئي المشترك

تجمع سيارة JAECOO 7 بين خبرة وحرفية فرق التصميم الرفيعة من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث تجسد شعار "من الكلاسيكية إلى ما هو أبعد من الكلاسيكية"، تتميز بشاشة سقف نادرة بحجم 14.8 بوصة في فئتها، ولوحة عدادات كاملة بتقنية LCD بحجم 10.25 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف ثلاثية الأذرع، مما يخلق جواً غامراً وذكياً في قمرة القيادة. يضمن تكامل مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 8155 واجهة أكثر سلاسة لأصحاب السيارة، في حين يجسد ميزات مثل شاشة العرض الرأسية W-HUD التآزر المثالي بين التكنولوجيا ومتعة القيادة. يتم تصميم نظام الذكاء الشامل للطرق الوعرة الذكي ARDIS الخاص بها لتناسب التضاريس المتنوعة، مما يوفر تجربة قيادة ذكية لا مثيل لها.