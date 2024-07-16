الأعراض الظاهرة التي تنتج من تلف صمامات السيارة.. تعرَّف عليها

لاختبار ما إذا كانت ختمات الصمامات تتسرب قم بإجراء اختبار للمحرك البارد. إذا تركت السيارة فترة طويلة، أو خلال الليل، فسوف تحتفظ غطاء الصمام ببعض الزيت المتبقي، والختم المطاطي للصمام قد برد خلال فترة عدم التشغيل؛ ما يسبب ضغطًا عليه، ويترك فجوة صغيرة. إذا تم ترك السيارة متوقفة ليلاً فإن رأس الصمام داخل غطاء الصمام سيكون مغطى بالزيت المتبقي الذي تم دفعه للأعلى قبل تشغيل المحرك. وعندما يبدأ المحرك بالعمل يدخل الزيت المتبقي إلى غرفة الاحتراق من خلال الختم المعيب. سينبعث الدخان الأزرق والأبيض الملحوظ من العادم بعد بضع دقائق من بدء التشغيل. وعندما تقود السيارة في المرة القادمة ستتجمع الزيوت، وتُنتج دخانًا أزرق اللون.