الأعراض الظاهرة التي تنتج من تلف صمامات السيارة.. تعرَّف عليها

تقوم صمامات السيارة بتوجيه خليط الهواء والوقود إلى غرفة الاحتراق في المحرك، أو إطلاق الخليط المحترق من خلال نظام العادم.
ويوجد في السيارة صمامان، هما صمام دخول الهواء إلى غرفة الاحتراق، وصمام العادم. ويسمح صمام الدخول للخليط بالدخول إلى الأسطوانة، بينما يقوم صمام العادم بإرسال العادم إلى الخارج.
تُعتبر الصمامات المغلقة بشكل صحيح ضرورية لتعمل بأفضل حالاتها، وعند تعرُّضها للتلف يكون الأمر مكلفًا على صاحب السيارة. وإليك أهم الأعراض التي يجب أن تنتبه لها:
أول علامة على أن الصمامات في سيارتك تعاني مشكلة هي الأصوات الناتجة من الضغط. يزداد صوت المحرك بشكل واضح لأعلى كلما زادت سرعة السيارة، وهذا يشير إلى عدم التوازن بين بعض أجزاء نظام التحكم في الصمامات أو تآكلها. وهناك سبب آخر محتمل، هو عدم توافُر كمية كافية من التشحيم للمحرك.
معظم السيارات تحتوي على رافعات هيدروليكية. هذه الرافعات تحتاج إلى ضغط مستمر، وتشحيم دائم. إذا كان هناك تلف يمكنك سماع ضوضاء من الطقطقة أو الانفجار.
الدخان الأزرق الناتج من فوهة العادم هو العلامة الأكثر شيوعًا على أن الصمام متضرر، ويمكن أن يكون هذا نتيجة لتسرب ختم صمام السحب؛ ما يسمح للزيت بالدخول إلى غرفة الاحتراق والاحتراق هناك. وقد يتبخر الزيت بسبب تسرب ختم صمام العادم؛ ما يضغط على الزيت في أنبوب العادم.
ويزداد سمك الدخان مع تفاقم المشكلة، وستلاحظ أن الدخان الأزرق يصبح أكثر استمرارية مما كان عليه سابقًا، ويظهر عند السرعات العالية.
أحد أعراض الصمام السيئة هو استهلاك الزيت المفرط. وسيكون استهلاك الزيت عاليًا للغاية بسبب الصمامات التالفة. ويمكنك ملاحظة ذلك من خلال قياس مستوى الزيت على عصا القياس. ويمكن العثور على انخفاض ملحوظ في مستوى الزيت بسبب احتراق الزيت جنبًا إلى جنب مع الوقود دون تسربات واضحة للزيت من المحرك.
أثناء التوقف تظهر الصمامات السيئة عادة عندما تكون السيارة في وضع الخمول عند إشارات المرور. ويكمن سبب هذا العرض في أن توقف السيارات المتواصل يسبب تراكم مستويات عالية من الفراغ في المناول؛ ويتسبب ذلك في سحب الزيت إلى الرؤوس، وجمعه عند رأس الصمام. وعندما يكون هناك ختم صمام سيئ سيتم سحب الزيت إلى دليل الصمام، ومروره من خلال الختم المتفكك بسرعة عالية عند التسارع. يجب فحص ختم الصمامات إذا كان هناك تذبذب غير ناعم ودخان أزرق.
لاختبار ما إذا كانت ختمات الصمامات تتسرب قم بإجراء اختبار للمحرك البارد. إذا تركت السيارة فترة طويلة، أو خلال الليل، فسوف تحتفظ غطاء الصمام ببعض الزيت المتبقي، والختم المطاطي للصمام قد برد خلال فترة عدم التشغيل؛ ما يسبب ضغطًا عليه، ويترك فجوة صغيرة. إذا تم ترك السيارة متوقفة ليلاً فإن رأس الصمام داخل غطاء الصمام سيكون مغطى بالزيت المتبقي الذي تم دفعه للأعلى قبل تشغيل المحرك. وعندما يبدأ المحرك بالعمل يدخل الزيت المتبقي إلى غرفة الاحتراق من خلال الختم المعيب. سينبعث الدخان الأزرق والأبيض الملحوظ من العادم بعد بضع دقائق من بدء التشغيل. وعندما تقود السيارة في المرة القادمة ستتجمع الزيوت، وتُنتج دخانًا أزرق اللون.
هذا الاختبار هو أفضل طريقة لتحديد ختم الصمامات التالفة.