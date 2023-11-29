"هيونداي" تضيف في إصدار "سانتا 2024" ميزة الطراد العائلي المريح

أعلنت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية المتخصصة في تصنيع السيارات، عن إصدارها ميزة "الطراد العائلي المريح" في إصدار "سانتا 2024".
وتشير التسريبات إلى أن إصدار "سانتا 2024" للسيارة سيكون مشابهًا بصورة كبيرة للإصدار السابق الشبيه بسيارة "لاند روفر".
ويحتوي إصدار "هيونداي سانتا 2024" على مجموعة مختارة من التقنيات الرائعة أيضًا، مثل أجهزة الشحن اللاسلكية المزدوجة والشاشات المزدوجة مقاس 12.3 بوصة ونظام "أندرويد أوتو" و"أبل كار بلاي".
بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على ثلاثة صفوف من المقاعد؛ بحيث تستوعب سانتا عددًا أكبر من الأشخاص والبضائع أكثر من أي وقت مضى.
وسيتم توفير محركين: محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 277 حصانًا، ومحرك هجين سعة 1.6 لتر بقوة 232 حصانًا.