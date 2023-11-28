في محاولة لزيادة شعبيتها.. "ريفيان" تفتح الباب لتأجير شاحنتها الكهربائية في 14 ولاية أمريكية

أعلنت شركة "ريفيان" عن طرحها برنامجًا جديدًا من نوعه لتأجير شاحنتها الكهربائية الجديدة في 14 ولاية أمريكية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لزيادة شعبية هذه السيارات.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن شاحناتها الكهربائية الصغيرة "آر 1 تي" سيُفتح الباب لتأجيرها في 14 ولاية أمريكية بأسعار تقديرية تبدأ من حوالى 770 دولارًا أمريكيًّا شهريًّا.
وأفادت الشركة بأن برنامج التأجير سيكون متاحًا للعملاء في ولايات: (أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وفلوريدا، وجورجيا، وماساتشوستس، وميشيغان، وميسوري، ونيوجيرسي، ونيويورك، ونيفادا، وبنسلفانيا، وتكساس، وواشنطن).
وقال المتحدث باسم "ريفيان" إنهم لجأوا إلى هذا الحل بناءً على العديد من العوامل بما في ذلك مكان تواجد العملاء والمكان الذي يكون فيه التأجير أكثر شيوعًا.
وأوضح المتحدث أنهم يسعون حاليًا لتوسيع برامج التأجير لأكثر من دولة وليس الولايات المتحدة فقط، ولكن دون تقديم جدول زمني أو مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل هذا البرنامج فيها.
ويبلغ سعر بيع سيارات "آر 1 تي ريفيان" الكهربائية 73 ألف دولار أمريكي.