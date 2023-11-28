في محاولة لزيادة شعبيتها.. "ريفيان" تفتح الباب لتأجير شاحنتها الكهربائية في 14 ولاية أمريكية

وأفادت الشركة بأن برنامج التأجير سيكون متاحًا للعملاء في ولايات: (أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وفلوريدا، وجورجيا، وماساتشوستس، وميشيغان، وميسوري، ونيوجيرسي، ونيويورك، ونيفادا، وبنسلفانيا، وتكساس، وواشنطن).