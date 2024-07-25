لا تتجاهلها.. 8 علامات تحذيرية تنذرك بوجود مشاكل في مقود السيارة

إذا كانت سيارتك مزودة بنظام توجيه كهربائي، كما هو الحال في معظم السيارات هذه الأيام، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في النظام. أولاً، تحقق مما إذا كان خزان زيت الباور ممتلئًا. إذا لم يكن كذلك، املأه، وإذا تحققت في المرة التالية ووجدت أن الزيت قد انخفض مرة أخرى، فتحقق من وجود أي تسربات له تحت السيارة.