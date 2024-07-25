لا تتجاهلها.. 8 علامات تحذيرية تنذرك بوجود مشاكل في مقود السيارة

على عكس بعض المشاكل الميكانيكية، عادةً ما تعطي مشاكل نظام التوجيه تحذيرًا كافيًا بأن هناك شيئًا ما خطأ، وتستمر علامات التحذير حتى يتم إصلاح المشكلة أو تعطل النظام.
لكن تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى حادث قد لا يغطيه تأمين سيارتك، لذا إذا كانت سيارتك تُظهر أيًا من العلامات التالية، يجب العودة للفني لفحصها وإصلاح اللازم فيها.
وتشمل هذه العلامات
إذا كانت سيارتك مزودة بنظام توجيه كهربائي، كما هو الحال في معظم السيارات هذه الأيام، فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة في النظام. أولاً، تحقق مما إذا كان خزان زيت الباور ممتلئًا. إذا لم يكن كذلك، املأه، وإذا تحققت في المرة التالية ووجدت أن الزيت قد انخفض مرة أخرى، فتحقق من وجود أي تسربات له تحت السيارة.
ويمكن أن تكون التسريبات في مضخة التوجيه أو الخراطيم أو حتى في عمود التوجيه نفسه.
على الرغم من أن هذا يعود غالبًا إلى مشاكل في ترصيص العجلات، لكنه قد يشير أيضًا إلى مشكلة في نظام التوجيه الكهربائي، فبسبب تراكم الملوثات في النظام يمكن أن يسبب اهتزاز عجلة القيادة عند تدويرها بالكامل في أي اتجاه. وعادة ما يصلح تنظيف نظام التوجيه الكهربائي هذه المشكلة.
انزلاق عجلة القيادة عند محاولة تدويرها أو إبقائها في وضع الدوران
هذه علامة أخرى على فشل نظام التوجيه الكهربائي، وتشمل الأسباب الأخرى لفشل نظام التوجيه الكهربائي بالإضافة إلى التسربات مضخات معطلة، حوامل عمود التوجيه البالية وأحزمة التوجيه الفضفاضة أو البالية.
هذا عادةً ما يكون ناتجًا عن أعمدة الربط المعطلة أو البالية، وإذا استمرت المشكلة، ستتسبب في اهتزاز السيارة بالكامل وفي النهاية فقدان التوجيه، لذا يجب تصحيحها بمجرد اكتشاف المشكلة.
هذا غالبًا ما يشير إلى مشكلة في أجزاء نظام التوجيه البالية، ويمكن أن يكون التآكل المبكر لمعدات التوجيه ناتجًا عن نقص التشحيم من زيت الدركسيون، لذا يجب أيضًا التحقق من أي تسريبات في التوجيه الكهربائي عند استبدال معدات التوجيه البالية.
الاهتزاز والحركة الزائدة في عجلة القيادة يمكن أن يشير أيضًا إلى معدات توجيه بالية أو معطلة. إذا كان عليك تدوير عجلة القيادة لوهلة قبل أن تبدأ العجلات في الدوران، فيمكنك أن تكون متأكدًا تمامًا من وجود مشكلة في معدات التوجيه.
هذا عادةً ما يكون ناتجًا عن أعمدة التوجيه وأعمدة الربط البالية أو أن هناك أحد الأجزاء المكسورة في معدات التوجيه.
يكون غالبًا ناتجًا عن حزام التوجيه الكهربائي الفضفاض أو البالي، وهذا هو الحزام الذي يربط مضخة التوجيه الكهربائي بالمحرك. يمكن أن يكون صوت الصرير أيضًا عرضًا لانخفاض مستويات زيت الدركسيون، كما ذُكر سابقًا.
وهذا يشير إلى أن الهواء أو الماء قد تسرب إلى النظام وأن الزيت لا يقوم بتشحيم المكونات بشكل صحيح.
وأخيراً من خلال خدمة سيارتك بانتظام والحفاظ عليها خالية من التآكل العام، والبقاء متيقظًا لأي من علامات التحذير، سيكون لديك فرصة أفضل بكثير لاكتشاف وإصلاح مشكلة التوجيه قبل أن تصبح مكلفة وخطيرة.