"سير" واستثمار وموارد.. خطط سعودية فاعلة لقيادة "صناعة السيارات الكهربائية بالعالم"

وعند الحديث عن السيارات الكهربائية فلا بد من البحث عن أهم مكوناتها وهي البطارية؛ حيث تعتمد بطاريات المركبات الكهربائية على خمسة معادن مهمة: (الليثيوم، والكوبالت، والمنغنيز، والنيكل، والجرافيت)، وتتجمع هذه المعادن في مناطق قليلة فقط في العالم لا تتوافق مع مراكز تصنيع السيارات التقليدية؛ فعلى سبيل المثال، يُعتقد أن نصف احتياطيات الليثيوم في العالم موجودة في تشيلي، ويُعتقد أن نصف احتياطي الكوبالت موجود في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لذلك يتعين على عمالقة التصنيع في العالم أن يكونوا مبدعين لتأمين إمدادات هذه المعادن للحفاظ على إنتاجهم؛ في حين أن الدول التي لم يكن لديها تاريخيًّا قاعدة صناعية قوية؛ يمكنها الاستفادة من احتياطياتها لتصبح رائدة في الصناعة.