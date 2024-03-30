تعرّف على أوجه الاختلاف بين الزيوت التخليقية والمعدنية.. أيهما الأنسب لسيارتك؟

ونظرًا لكون 80-90% من زيت المحرك من الزيوت الأساسية، فإن جودة زيت المحرك تختلف بشكل كبير اعتمادًا على خصائص الزيت الأساسي، ولهذا السبب يعتقد العديد من السائقين أنه لحماية محرك السيارة وتحمل أقسى الظروف فمن الأفضل اختيار منتج اصطناعي أكثر تقدمًا، وعلى الرغم من أن زيوت المحركات التخليقية تتمتع بالعديد من المزايا مقارنة بزيوت المحركات المعدنية، إلا أن هناك فوائد مميزة للزيت المعدني.