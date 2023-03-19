لها 4 سلبيات.. "لتبقى": تحذّر من مشكلات "أذرعة السيارة" غير الموزونة

ونبّهت إلى أن هناك 4 سلبيات تظهر في السيارة، التي تعاني أذرعة غير موزونة، وهي زيادة في استهلاك الوقود، يحدّدها نوع وحجم العطل في الأذرعة، وزيادة مقاومة دوران الإطار أثناء القيادة، وتلف الإطار، وتقليل عمره الافتراضي، وأخيراً احتمالية حدوث احتكاك في الإطار؛ ما يعجّل بحدوث تلفيات فيه.