لها 4 سلبيات.. "لتبقى": تحذّر من مشكلات "أذرعة السيارة" غير الموزونة

حذّرت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" من ترك أذرعة السيارة غير موزونة، أو تعاني مشكلات فنية.
وأوصت الحملة بالمحافظة على سلامة الأذرعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها، لضمان أنها تعمل بكفاءة عالية أثناء القيادة.
ونبّهت إلى أن هناك 4 سلبيات تظهر في السيارة، التي تعاني أذرعة غير موزونة، وهي زيادة في استهلاك الوقود، يحدّدها نوع وحجم العطل في الأذرعة، وزيادة مقاومة دوران الإطار أثناء القيادة، وتلف الإطار، وتقليل عمره الافتراضي، وأخيراً احتمالية حدوث احتكاك في الإطار؛ ما يعجّل بحدوث تلفيات فيه.
وشدّدت "لتبقى" على إجراء الصيانة الدورية للسيارة، لضمان عمل الأجهزة بكفاءة عالية من جانب، واستهلاك وقود أقل من جانب آخر، ودعت إلى عرض السيارة على مراكز الصيانة بصفة منتظمة.