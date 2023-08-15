تعاون تقني بين "سير" و"سيمنز" في هندسة السيارات الكهربائية وصناعتها

يذكر أن شركة سير هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتُعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" تم إطلاقه في شهر نوفمبر 2022 يهدف إلى تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية بما يتسق مع أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة، تعزيزاً للتنمية المستدامة.