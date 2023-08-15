تعاون تقني بين "سير" و"سيمنز" في هندسة السيارات الكهربائية وصناعتها

أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير"، بموجبها ستوفر شركة "سيمنز ديجيتال إندستريز سوفتوير" مجموعة برمجياتها المتخصصة "إكسلريتر" Xcelerator لاستخدمها في العمليات الهندسية الخاصة بتصميم السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سير جيمس ديلوكا، أن صناعة السيارات تعتمد على الحلول الرقمية والبرمجيات بشكل أساسي، مؤكدا سعي "سير" للتعاون مع الشريك التقني المناسب وتوظيف الحلول الرقمية المناسبة في كل مرحلة من مراحل تصميم سيارات سير وتصنيعها وبيعها وخدمتها".
يذكر أن شركة سير هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وتُعد مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" تم إطلاقه في شهر نوفمبر 2022 يهدف إلى تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية بما يتسق مع أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتخفيض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة، تعزيزاً للتنمية المستدامة.
وتتمركز أعمال شركة سير حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية وتصنيعها وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات "فوكسكون" و"بي أم دبليو"، وذلك في مصنعها الكائن بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في المملكة.