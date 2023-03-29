أشياء يجب التحقق منها في سيارتك قبل بداية الصيف.. تعرَّف عليها

* دورة التبريد

من أهم الصيانات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار الاهتمام بجميع مراحل دورة التبريد، بداية من تغيير سائل التبريد بسائل متوافق مع دليل المالك، أو حسب ما يخبرك به مركز الصيانة المعتمد لسيارتك، وكذلك الاهتمام بالوصلات والخراطيم القديمة، والتحقق من عدم وجود أي تشققات أو تسريبات، وغطاء الردياتير الذي قد يتهالك بفعل ارتفاع الحرارة المتكرر في بعض السيارات.