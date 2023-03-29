أشياء يجب التحقق منها في سيارتك قبل بداية الصيف.. تعرَّف عليها

سنودِّع قريبًا فصل الشتاء بأمطاره وسيوله وبرودته، ونستقبل الطقس الحار الذي قد يؤثر على السيارات.
ومع ارتفاع درجات الحرارة صيفًا لا بد من أخذ الاحتياطات، والحذر تجاه بعض النقاط؛ للحفاظ على سيارتك من الأعطال، أو التأثر بارتفاع الحرارة.
وهنا بعض النقاط التي يجب أخذها بالاعتبار:
* مستوى السوائل
في البداية، مهم أن نتأكد من مستوى السوائل الموجودة في سيارتك، وهي زيت المحرك، وزيت ناقل الحركة "القير"، وخاصة سائل التبريد الخاص بالمحرك، وكذلك زيت المكابح "الفرامل"، والباور، التي تتواجد بالطبع تحت غطاء المحرك. ويمكنك التعرف على أماكنها من خلال دليل مالك السيارة، أو التوجه إلى أقرب مركز فحص وصيانة.
* مؤشر الحرارة
مع ارتفاع درجة الحرارة في الصيف لا بد أن تراقب بشكل دوري مؤشر درجة الحرارة؛ كي لا يتجاوز الحد المسموح به، وهو عادة في منتصف المدى الخاص به. وإذا ارتفع عن هذا الحد ففي الأغلب هناك مشكلة ميكانيكية؛ ويجب التدخل على الفور لإصلاحها بعد ترك السيارة فترة كي تبرد. ولا تتعامل مع المشكلة والسيارة ساخنة حماية لك ولعامل الصيانة من أي ضرر.
* دورة التبريد
من أهم الصيانات التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار الاهتمام بجميع مراحل دورة التبريد، بداية من تغيير سائل التبريد بسائل متوافق مع دليل المالك، أو حسب ما يخبرك به مركز الصيانة المعتمد لسيارتك، وكذلك الاهتمام بالوصلات والخراطيم القديمة، والتحقق من عدم وجود أي تشققات أو تسريبات، وغطاء الردياتير الذي قد يتهالك بفعل ارتفاع الحرارة المتكرر في بعض السيارات.
* حالة البطارية
في حالات ارتفاع درجات الحرارة العالية -كما هو الحال في السعودية- قد تتأثر البطارية، وتصبح ضعيفة؛ لذا تأكد من حالتها عند مراكز الصيانة والفحص المعتمدة، وخصوصًا إذا كانت البطارية لم يتم تغييرها منذ فترة طويلة تجنبًا للوقوع في مواقف محرجة، خاصة أثناء السفر.
* الإطارات
قبل بداية الصيف عليك التأكد من حالة الإطارات، وقدرتها على تحمل الحرارة العالية، خاصة أثناء سفرك، وكذلك وجود أي تشققات؛ فحياتك أهم من أي شيء؛ لذا راقب ضغط الإطارات يوميًّا؛ لأنه سيتغير مع تغيُّر الطقس، أو توجه إلى أحد الفنيين لمعرفة حالات الإطارات جميعًا.
* المكيف
مع بداية الصيف نحتاج إلى ترطيب الجو داخل السيارة بشكل دائم؛ لذا تحقق من دورة المكيف، بداية من فلتر الهواء، ثم فلتر المكيف، ثم تحقق من نسبة الفريون في سيارتك. ولا مانع من غسل أماكن الفلتر، أو تنظيفه بالمنظفات المختلفة؛ للحصول على هواء بارد طوال الصيف.