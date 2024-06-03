تلف ممتص الصدمات في السيارة.. تعرَّف على أهم أعراضه

تُسبِّب الطرق التي نستخدمها يوميًّا مشاكل، مثل التشققات والكسور في العديد من أجزاء نظام التعليق في السيارة؛ فالطرق ليست مثالية بشكل دائم، وإنما يملؤها الحُفر والأخاديد؛ ولذلك هناك مرونة في حركة نظام التعليق بالسيارة؛ ما يسمح لها بالهبوط والصعود على تضاريس مختلفة.
ومن أهم أجزاء نظام التعليق هو ممتص الصدمات.. وعند تعرضه للتلف أو أي مشكلة ستلاحظ ذلك من خلال بعض الأعراض. وإليك هذه الأعراض:
قد يتسبب ممتص الصدمات المهترئ في ارتداد السيارة لأعلى وأسفل أكثر مما هو معتاد، والنتيجة ستكون رحلة أكثر خشونة من المعتاد عند القيادة فوق المطبات، وسيارة غير مريحة للغاية.
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يمكن لممتص الصدمات الفضفاض، أو الذي به بطانة تثبيت مهترئة، أن يتسبب في وجود صوت طقطقة أو طرق أثناء المرور فوق تضاريس غير مستوية، أو مطبات مستمرة.
أحد أسباب نفاد السائل من داخل ممتصات الصدمات هو حدوث تسرب. ويمكن أن يحدث تسرب السائل الهيدروليكي لأي ممتص صدمات، ولا يجب تجاهله أبدًا، وستلاحظ سيلان السائل بسهولة وهو يتدفق على جوانب غلاف ممتص الصدمات.
قد تتسبب مشاكل ممتص الصدمات في تعرض الإطارات إلى تآكل غير مستوٍ. وبالطبع هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء هذه المشكلة، لكن ممتص الصدمات التالف أحد أهم هذه الأسباب؛ لذا تحقق منها إذا وجدت تآكلاً في الإطارات.
إذا كان ممتص الصدمات تالفًا، أو به مشكلة، فستلاحظ وجود اهتزاز في عجلة القيادة بشكل مستمر، خاصة عند القيادة في أماكن غير مستوية، أو على طرق غير ممهدة، كما أنك ستلاحظ انحراف السيارة وتمايلها أثناء القيادة في حالة وجود رياح قوية.