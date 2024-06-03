تلف ممتص الصدمات في السيارة.. تعرَّف على أهم أعراضه

إذا كان ممتص الصدمات تالفًا، أو به مشكلة، فستلاحظ وجود اهتزاز في عجلة القيادة بشكل مستمر، خاصة عند القيادة في أماكن غير مستوية، أو على طرق غير ممهدة، كما أنك ستلاحظ انحراف السيارة وتمايلها أثناء القيادة في حالة وجود رياح قوية.