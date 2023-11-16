زخم النمو القوي يتواصل.. "أومودا": مبيعاتنا في أكتوبر وصلت لـ 12,842 وحدة

وفي الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر، استضافت "أومودا" مؤتمر تكوين البيئة الدولي لمستخدمي أومودا 2023، حيث دعت ممثلي المستخدمين من أكثر من 30 دولة حول العالم، وشكّل هذا المؤتمر تبادلاً عميقاً ومتابعة متبادلة بين "أومودا" ومستخدميها؛ من معارض ومبيعات المنتجات البيئية إلى فعاليات ركوب الدراجات منخفضة الكربون التي جمعت آلاف المستخدمين على مستوى العالم، سلطت "أومودا" الضوء على التزامها بتطوير النظام البيئي للمستخدم من خلال سلسلة من الفعاليات المتخصصة، وفي المؤتمر، أطلقت "أومودا" أيضاً العديد من أنشطة اختبار القيادة، وبتصميم جمالي مبهج وأداء قيادي متفوق، حازت "أومودا" إعجاباً كبيراً من قبل الحضور.