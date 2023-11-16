زخم النمو القوي يتواصل.. "أومودا": مبيعاتنا في أكتوبر وصلت لـ 12,842 وحدة

كشفت "أومودا" مؤخرًا عن أحدث أرقام الصادرات لشهر أكتوبر، حيث بلغ حجم تسليم المركبات ذات العلامة التجارية 12,842 وحدة، مما يحافظ على زخم النمو القوي من الأشهر السابقة، وقد تجاوزت مبيعات "أومودا" التصديرية التراكمية لهذا العام 130,000 وحدة، في حين أنها تتصدر بشكل شامل في مسار سيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، حيث تشكل "أومودا" تدريجياً مستقبل موضة السفر.
وأصبحت حصاناً أسود ناشئاً في المشهد الحالي لسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، فقد نجحت "أومودا"، من خلال جماليات تصميمها العصري وتقنياتها الذكية المستقبلية والعديد من الشهادات الدولية الموثوقة، بتصنيع منتجات تتميز بالأداء والجاذبية البصرية، وتوفر هذه العروض للشباب العالمي سيارات دفع رباعي رياضية مخصصة ومزودة بالتكنولوجيا، مما يفتح المزيد من طرق السفر الرائدة.
وتعتمد التركيز بشكل مكثف على "الجيل الجديد"، وإنشاء جسور التواصل من خلال التجارب المصورة، ويكمن السر وراء الأرقام المبهرة للمبيعات إلى تواصُل "أومودا" الوثيق مع الجيل الجديد على مستوى العالم.
وشهد 6 أكتوبر، في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة بقطر، قيام "أومودا" ببناء ممر زمني مملوء بالخيال العلمي للمستهلكين، وكان هذا المعرض الفريد من نوعه، الغني بتصور فني خاص، يدمج بسلاسة التواتر الجمالي للمستقبل مع تجاوز الزمان والمكان، مجتذباً العديد من المشاركين من الجيل الجديد الذين قدّموا آراء إيجابية، مما عزز تميز الشبان تجاه قيم العلامة التجارية.
وفي الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر، استضافت "أومودا" مؤتمر تكوين البيئة الدولي لمستخدمي أومودا 2023، حيث دعت ممثلي المستخدمين من أكثر من 30 دولة حول العالم، وشكّل هذا المؤتمر تبادلاً عميقاً ومتابعة متبادلة بين "أومودا" ومستخدميها؛ من معارض ومبيعات المنتجات البيئية إلى فعاليات ركوب الدراجات منخفضة الكربون التي جمعت آلاف المستخدمين على مستوى العالم، سلطت "أومودا" الضوء على التزامها بتطوير النظام البيئي للمستخدم من خلال سلسلة من الفعاليات المتخصصة، وفي المؤتمر، أطلقت "أومودا" أيضاً العديد من أنشطة اختبار القيادة، وبتصميم جمالي مبهج وأداء قيادي متفوق، حازت "أومودا" إعجاباً كبيراً من قبل الحضور.
وحصدت "أومودا" جوائز الصناعة، وتُضاعف جهودها في التوسع على الصعيد العالمي، بينما تستحوذ "أومودا" باستمرار على استحسان الجيل الجديد من المستخدمين، فقد حققت أيضاً العديد من الجوائز المرموقة في الصناعة، ففي 31 أكتوبر، في حفل توزيع جوائز اختيار محرري Star CarSifu - المرموق في صناعة السيارات والذي تنظمه مجموعة Star Media Group الماليزية الشهيرة - فازت OMODA 5 بجائزة "أفضل سيارة كروس أوفر متوسطة الحجم"Best Mid-Size Crossover/SUV ويأتي هذا التكريم في أعقاب الاعتراف بسمعة علامتها التجارية وجودتها من خلال دراسة جودة المركبات الجديدة في الصين التي أجرتها J.D. Power China، مما عزز سلطتها في الصناعة.
وفي الآونة الأخيرة، مع وصول مركبات "أومودا" على التوالي إلى موانئ فيتنام وماليزيا والفلبين ومواقع أخرى، فهذا يُظهر أن "أومودا" ستوفر خيارات سفر أكثر ذكاءً للشباب في منطقة جنوب شرق آسيا، ومن المقرر أن يتوسع تخطيطها في منطقة جنوب شرق آسيا بشكل أكبر.
وبدعم من المنتجات المتميزة والنظام البيئي للمستخدم، تعمل "أومودا" باستمرار على توسيع نطاق علامتها التجارية، وتتزايد خطواتها العالمية بشكل ثابت، مع إطلاقها في 15 سوقاً حول العالم.
في المستقبل، ستستمر "أومودا" في خلق المزيد من سيناريوهات التواصل مع المستخدمين، والمغامرة في أسواق أحدث، مما يتيح للمستخدمين إدراك سحر علامة "أومودا" التجارية بشكل أعمق، وتوفير المزيد من المنتجات الرائدة والعصرية والأكثر جدارة للمستهلكين العالميين، مما يقود إلى وسيلة سفر جديدة تماماً.
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