نيسان أكس- تريل الجديدة كليًا 2023

تتميز نيسان أكس- تريل 2023 بقوة وتحكم مثيرين للإعجاب، وذلك بفضل محركها رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، وبقوة 181 حصانًا، وعزم دوران 244 نيوتن متر، وسعة خزان وقود 55 لترًا، ومعدل توفير في استهلاك الوقود يصل إلى 16.1 كم/لتر، ومما يزيد من كفاءة المحرك هي أنظمة التحكم المستقل في العجلات والتحكم في هبوط المنحدرات، كما تتميز أكس- تريل 2023 أيضًا بمحدد وضع القيادة الذي يسمح بالتكيف مع التضاريس الصعبة، ويأتي بخمسة أوضاع؛ وهي: تلقائي، والطرق الوعرة، والثلج، والإيكو، والرياضي، مما يسهل التسارع ويعزز الثقة أثناء القيادة، لتقدم السيارة تجربة ركوب سلسة مع أدوات مفاتيح نقل الحركة المثبتة على عجلة القيادة لوقف التحكم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق.