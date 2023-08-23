نيسان أكس- تريل الجديدة كليًا 2023

في يناير 2023، قامت نيسان السعودية بكشف الستار عن سيارة نيسان أكس- تريل 2023 الجديدة كليًا في أول إطلاق إقليمي لها على الإطلاق في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية، وقد تم تصميم أكس- تريل الجيل الرابع، وهي نسخة متطورة من سابقاتها، كسيارة عصرية متطورة بتصميم مذهل، وميزات أمان لا مثيل لها، وأداء واثق، وتقنيات مبتكرة، ومنذ إطلاقها، حققت السيارة نجاحًا كبيرًا، وأصبحت معيارًا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم في الشرق الأوسط.
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لأكثر من عقدين من الزمن، كانت سيارات أكس- تريل جزءًا لا يتجزأ من تشكيلة نيسان من سيارات الدفع الرباعي المتميزة، حيث كانت الخيار المفضل لكلٍ من العائلات والباحثين عن الإثارة على حد سواء، والآن، يوفر طراز الجيل الرابع الجديد كليًا تجربة قيادة واثقة وتصميمات داخلية متميزة مع تقنية متقدمة.
وتعد هذه النسخة هي الأكثر تقدمًا حتى الآن؛ لكونها مجهزة بتقنيات التنقل الذكي من نيسان، مما يضمن للركاب الاستمتاع برحلات آمنة، وتمت إعادة تصميم هذه السيارة العصرية المتطورة من الألف إلى الياء لتوفير المزيد من الحرية العائلية.
تتميز سيارة أكس- تريل 2023 بمصابيح أمامية LED أنيقة، وستائر هوائية أمامية، بالإضافة إلى العناصر التصميمية المميزة لنيسان، بما في ذلك السقف العائم وناقل الحركة V، وفي الليل، تضفي مصابيحها الخلفية القوسية مظهرًا مميزًا، كما تتوفر السيارة بـ 15 لونًا مختلفًا، بما في ذلك 5 خيارات ثنائية اللون، مما يتيح للعملاء حرية التعبير عن شخصياتهم.
تتميز المساحة بفساحتها، حيث تضم مقاعد مريحة ومساحة تخزين خلفية قابلة للتعديل، كما تتميز بلوحة تحكم متعددة الطبقات مع مواد عالية الجودة ونقاط لمس ناعمة، ونظام معلومات ترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، واتصال Android Auto، وApple CarPlay، ومجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض رأسية مقاس 10.8 بوصة.
كما تتوفر عجلة قيادة جديدة مسطحة القاع ومزودة بوسائط مثبتة على المقود، وخاصية الاتصال الهاتفي، وNIM (التنقل الذكي من نيسان).
تتضمّن وحدة التحكم المركزية ناقل الحركة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، واختيار وضع القيادة، وحوامل الأكواب، ومسند ذراع مركزي مفتوح.
بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية تعمل بالطاقة ومزودة بخاصية الانزلاق المائل، مما يزيد من اتساع مساحتها ويجعلها تمنح شعورًا بالاسترخاء.
يأتي الطراز الجديد مع مجموعة متطورة من مزايا السلامة المتقدمة وخصائص حديثة في نظام مساعد السائق، وتضمن سيارة أكس- تريل 2023 السلامة وسهولة الاتصال للسائقين والركاب بفضل احتوائها على تقنيات التنقل الذكي من نيسان، مثل الكشف عن الأجسام المتحركة، وشاشة الرؤية الذكية، ومكابح الطوارئ، ونظام مساعد السائق شبه المستقل ProPILOT Assist، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام تثبيت السرعة.
تتميز نيسان أكس- تريل 2023 بقوة وتحكم مثيرين للإعجاب، وذلك بفضل محركها رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، وبقوة 181 حصانًا، وعزم دوران 244 نيوتن متر، وسعة خزان وقود 55 لترًا، ومعدل توفير في استهلاك الوقود يصل إلى 16.1 كم/لتر، ومما يزيد من كفاءة المحرك هي أنظمة التحكم المستقل في العجلات والتحكم في هبوط المنحدرات، كما تتميز أكس- تريل 2023 أيضًا بمحدد وضع القيادة الذي يسمح بالتكيف مع التضاريس الصعبة، ويأتي بخمسة أوضاع؛ وهي: تلقائي، والطرق الوعرة، والثلج، والإيكو، والرياضي، مما يسهل التسارع ويعزز الثقة أثناء القيادة، لتقدم السيارة تجربة ركوب سلسة مع أدوات مفاتيح نقل الحركة المثبتة على عجلة القيادة لوقف التحكم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق.
لطالما احتلّ الشرق الأوسط مكانة خاصة لدى نيسان، يُعد طراز نيسان أكس- تريل الجديدة كليًا مثاليًا للعائلات والباحثين عن المغامرة الذين يبحثون عن سيارة دفع رباعي موثوقة وأنيقة، ومع هذا النموذج الجديد، ترتقي نيسان بخطتها إلى المستوى التالي في المنطقة، وتتحدى المألوف، وتمضي قدمًا في خطة التحول العالمية لنيسان.
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