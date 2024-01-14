بحث للشركة الأمريكية يكشف عن مفاجأة حول العمر الافتراضي لبطارية "تسلا"

وجد بحثٌ أنجزته شركة تسلا عام 2022، أن معظم سياراتها الكهربائية تفقد نحو 12% فقط من سعة بطاريتها بعد مسافة 200 ألف ميل (نحو 320 ألف كيلومتر).
وقال موقع "ذا كول داون": إن هذا التراجع يُعد أمرًا طبيعيًّا مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام.
وأشار الموقع وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أنه في حال تدهورت بطارية تسلا الخاصة بسيارتك بشكل مفرط؛ فإن الشركة الأمريكية تقدم ضمانًا على البطاريات التي تتجاوز حدًّا معينًا من التدهور خلال فترة زمنية محددة.
وأبرز "ذا كول داون" أن الضمان يختلف باختلاف طراز السيارة وعمرها والمسافة المقطوعة.
في المقابل، يقول خبراء إن الشحن الفائق المتكرر واستنزاف البطارية بالكامل والقيادة العدوانية؛ كلها عوامل تؤدي إلى تراجع صحة وعمر بطارية سيارتك.