بحث للشركة الأمريكية يكشف عن مفاجأة حول العمر الافتراضي لبطارية "تسلا"

وأشار الموقع وفق "سكاي نيوز عربية" إلى أنه في حال تدهورت بطارية تسلا الخاصة بسيارتك بشكل مفرط؛ فإن الشركة الأمريكية تقدم ضمانًا على البطاريات التي تتجاوز حدًّا معينًا من التدهور خلال فترة زمنية محددة.