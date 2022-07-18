"هيونداي" تستعرض تقنية جديدة في سياراتها الكهربائية عالية الأداء

استعرضت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية المتخصصة في تصنيع السيارات، تقنية جديدة ستوفرها لسياراتها الكهربائية الجديدة عالية، والتي توفر انسيابية في الحركة غير مسبوقة.
وأوضحت هيونداي، وفق ما أورده موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تقنية "معامل التدحرج" الجديدة ستكون متوفرة في سيارات "أيكونيك 6" المعدلة، وإصدارات "هيونداي إن 74" المرتقبة، التي تشبه سياراتها الشهيرة "بوني كوبيه"، واللذين يتميزان بتصميم رياضي انسيابي كبير.
وتم إبدال المحركات التي تعمل بالغاز في تلك السيارات بنظام خلايا وقود الهيدروجين الهجينة مع الكهرباء لتصبح سرعة السيارة أكثر من 250 كيلومترًا في الساعة أي ما يوازي 155 ميلًا في الساعة، مع إمكانية شحن سريع يصل إلى 800 فولت، لتصل إلى قيادة لأكثر من 372 ميلًا.
ويمتاز التصميم الانسيابي الديناميكي الهوائي لتقنية "معامر التدحرج" في تلك السيارات، بأنه يسمح بأداء أكثر كفاءة، واحتوائه على بطارية بقوة 77.4 كيلو وات في الساعة مع قدرة شحن متعددة سريعة تبلغ 400 أو 800 فولت.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه السيارات في الأسواق العالمية في وقت مبكر من عام 2023 المقبل.