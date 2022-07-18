"هيونداي" تستعرض تقنية جديدة في سياراتها الكهربائية عالية الأداء

وتم إبدال المحركات التي تعمل بالغاز في تلك السيارات بنظام خلايا وقود الهيدروجين الهجينة مع الكهرباء لتصبح سرعة السيارة أكثر من 250 كيلومترًا في الساعة أي ما يوازي 155 ميلًا في الساعة، مع إمكانية شحن سريع يصل إلى 800 فولت، لتصل إلى قيادة لأكثر من 372 ميلًا.