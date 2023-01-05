رغم الأداء القوي.. انخفاض مبيعات شركات السيارات الألمانية بأمريكا خلال 2022

شهدت شركتا صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" و"أودي" في الربع الأخير من 2022 انخفاضًا عامًا في السيارات المباعة في الولايات المتحدة العام الماضي، على الرغم من الأداء القوي الذي ظهرت به.
وقالت شركة "بي إم دبليو"، إنها باعت ما مجموعه 332388 سيارة من العلامة التجارية الأساسية في الولايات المتحدة في 2022، ويشكل ذلك انخفاضًا بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، رغم الزيادة التي تحققت بنسبة 9.4 في المائة في الربع الرابع مقارنة بـ2021، حيث تم بيع 101738 سيارة في تلك الفترة.
ووفق "الألمانية"، انخفضت مبيعات العلامة التجارية "ميني" من سيارات "بي إم دبليو" في الولايات المتحدة بنسبة 1.4 في المائة حيث بلغت 29504 سيارات في العام بشكل إجمالي.
وشهدت منافستها أودي انخفاضًا في حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة في 2022، وقالت أودي الأربعاء: إن الشركة سلّمت ما مجموعه 186875 سيارة، أي أقل بنسبة 5 في المائة عن العام السابق.
وقالت أودي: إن هذه النتيجة جاءت رغم الأداء القوي في الربع الرابع من 2022، مع زيادة بنسبة 63 في المائة في المبيعات الأمريكية بلغت 54054 سيارة.
يشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وقضايا سلاسل التوريد العالمية واختناقات التوريد أثرت على أداء صناعة السيارات خلال العام المنتهي.