رغم الأداء القوي.. انخفاض مبيعات شركات السيارات الألمانية بأمريكا خلال 2022

وقالت شركة "بي إم دبليو"، إنها باعت ما مجموعه 332388 سيارة من العلامة التجارية الأساسية في الولايات المتحدة في 2022، ويشكل ذلك انخفاضًا بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، رغم الزيادة التي تحققت بنسبة 9.4 في المائة في الربع الرابع مقارنة بـ2021، حيث تم بيع 101738 سيارة في تلك الفترة.