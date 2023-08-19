"لامبورجيني" تُجري أول اختبار لنموذج "SC63" على "حلبة إيمولا" للسباقات

أكمل بنجاح قسم رياضة السيارات "آيرون لينكس Iron Lynx" في شركة لامبورجيني أول اختبار له على الحلبة لنموذج SC63 الجديد، الذي ستنافس به في بطولة FIA العالمية للتحمل العام المقبل، وبطولة IMSA، وذلك في اختبار لمدة يومين على حلبة إيمولا.