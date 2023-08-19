"لامبورجيني" تُجري أول اختبار لنموذج "SC63" على "حلبة إيمولا" للسباقات

أكمل بنجاح قسم رياضة السيارات "آيرون لينكس Iron Lynx" في شركة لامبورجيني أول اختبار له على الحلبة لنموذج SC63 الجديد، الذي ستنافس به في بطولة FIA العالمية للتحمل العام المقبل، وبطولة IMSA، وذلك في اختبار لمدة يومين على حلبة إيمولا.
وبعد الابتعاد الأولي في Vallelunga في بداية الشهر تحوَّل الاهتمام سريعًا إلى Imola؛ إذ بدأ مهندسو لامبورجيني أعمال المعايرة على جهاز LMDh جنبًا إلى جنب مع مصنع لامبورجيني المدعوم من ISMA وفريقَي آيرون لينكس وWEC.
وأجرى الاختبار السائقون الرسميون بالمصنع، وهم: ميركو بورتولوتي وأندريا كالداريلي ودانييل كفيات، وذلك بإجمالي مسافة 1500كم، وركزوا على عدد من مناطق التطوير في نموذج SC63 الاختباري قبل أن يتم الاختبار الأوروبي خلال أغسطس الحالي.
وعمل السائقون الثلاثة على مجموعة متنوعة من المعايرات على مدار اليومين، من أبرزها المحرك الذي يعد أول محرك سباق مخصص تم تطويره داخليًّا بواسطة قسم Squadra Corse.
وأجرى القسم المعايرة الإضافية لتغيير التروس على الرغم من كونها أمرًا قياسيًّا لجميع سيارات LMDH، ويمكن تخصيصها وفقًا لمتطلبات العلامة التجارية فيما يتعلق بنِسب التروس والانزلاق التفاضلي الميكانيكي.
وعمل الفريق أيضًا على معايرة محدد السرعة، والتحكم في الجر، وبيانات التبريد، واختبار ديناميكية الهواء.