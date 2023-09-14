"الجبر التجارية" وكيلاً لسيارات دي إف إس كي DFSK في السوق السعودي

واحتضنت مدينة الدمام على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية حفل التوقيع الرسمي بين الجانبين، بحضور وفد من شركة دي إف إس كي DFSK ضم مدير عام التسويق الدولي للشركة السيد جو تشوو، ومدير إدارة المبيعات السيد قايتس لونق، فيما حضر مراسم التوقيع من شركة الجبر التجارية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ماهر الجبر، ونائبا الرئيس الأستاذ عبدالله الجبر والأستاذ عبدالسلام الجبر.

وبهذه المناسبة تحدث الأستاذ عبدالسلام الجبر قائلاً: نقوم في الشركة بدراسات متكاملة تراعي احتياجات السوق المحلي والخصائص المتميزة للعلامات التجارية التي يمكن استقطابها في قطاع صناعة السيارات عالمياً، وعلى ضوء العديد من المعطيات والمؤشرات الإيجابية تم عقد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات الطويلة مع السادة في شركة دي إف إس كي لعرض وبحث كافة الجوانب المتعلقة بالسوق السعودي واحتياجاته، لكي نضمن أن يجد فيما سنقدمه ثقة وقبول عملائنا.