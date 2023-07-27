"سير" تستعرض مستقبل السيارات الكهربائية ودور "الاستثمارات العامة" في تطوير القطاع بالمملكة

ولا يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة بالنسبة للشركة مجرد مساهم بحصة الأغلبية فقط، بل يقدم للشركة تجارب مثبتة على مختلف المستويات، ويقدّم الصندوق مستوى عاليًا من الخبرة في مجالات مثل الحوكمة، ويساعدون في استقطاب عمليات وأنظمة مشتركة تمكّن الشركة من المضي قدمًا بشكل أسرع، ويتحقّق ذلك التحول من خلال قطاع النقل والاستثمارات، وإطلاق قدرات القطاع الخاص، فضلًا عن تحقيق النمو في الوظائف وتنويع الاقتصاد.