"لتبقى" تنصح باستخدام مقاسات الإطارات المعتمدة من الشركة المصنعة

أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" أهمية الاهتمام بإطارات السيارة، بما يوفر الوقود المستخدم في تشغيل المركبة على المديين المتوسط والبعيد.
ونبّهت الحملة إلى أن استخدام المقاس الموصي به لإطارات السيارة، من قبل الشركة المصنعة، يوفر كثيرًا من الوقود، في إشارة إلى أن اختيار المقاسات الأكبر أو الأصغر من المقاسات المعتمدة، يستهلك الكثير من الوقود، وقد يسبب أعطالًا فنية في أجهزة السيارة الداخلية.
وبينت الحملة من أن استخدام إطارات غير مناسبة للسيارة يقلل من مستوى أدائها، وقد يتسبب في وجود تلفيات في أجزاء السيارة، وقد يزيد من استهلاك الوقود.
وشددت على أهمية تغيير الإطارات القديمة المتهالكة، واستعمال إطارات جديدة، تقع في النطاق الأخضر، ضمن بطاقة كفاءة الطاقة.
وأشارت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، إلى أن الإطارات الجديدة، تبدو ثابتة على الطريق، ولا تتأثر بالأمطار، وبالتالي تكون أكثر أمنًا وسلامة من الإطارات ذات الأنواع الرديئة.