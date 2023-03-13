"لتبقى" تنصح باستخدام مقاسات الإطارات المعتمدة من الشركة المصنعة

ونبّهت الحملة إلى أن استخدام المقاس الموصي به لإطارات السيارة، من قبل الشركة المصنعة، يوفر كثيرًا من الوقود، في إشارة إلى أن اختيار المقاسات الأكبر أو الأصغر من المقاسات المعتمدة، يستهلك الكثير من الوقود، وقد يسبب أعطالًا فنية في أجهزة السيارة الداخلية.