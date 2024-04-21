بعد مبيعات مخيبة.. "تسلا" تخفض أسعارها في أمريكا والصين

وكانت الشركة قد أعلنت وفق "سكاي نيوز عربية" أيضًا عن خفض أسعارها في الولايات المتحدة؛ حيث يبلغ سعر أرخص نسخة من "موديل واي" حاليًا 42990 دولارًا؛ مما يعيد السعر المبدئي للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.