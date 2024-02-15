"سائقون مغرمون وأسرار".. 5 سيارات قديمة دارت حول الأرض عشرات المرات!

جميع أصحاب هذه السيارات التي تمكنت من اجتياز مسافات طويلة وغير معتادة، كانوا حريصين على استخدام وقود وزيت من الأنواع الجيدة، كما أنهم كانوا يعاملون سياراتهم برفق، وما أن ترتفع حرارتها أو يتغير صوت محركها أو يصدر عنها ما يشبه الأنين حتى يسارعوا إلى تحري الأسباب ومعالجة الأعطاب، وهكذا سارت بهم نظرياً ما يكفي عشرات المرات للدوران حول الكرة الأرضية التي يبلغ محيطها 40.000 كيلومتر تقريباً.