لصناعة ١٠٠ ألف سيارة سنوياً.. "إينوفيت للسيارات الكهربائية" تخطط لبناء مصنع بالمملكة

قالت شركة "إينوفيت الصينية للسيارات الكهربائية"، إنها تخطط لبناء مصنع في المملكة العربية السعودية لصناعة ١٠٠ ألف سيارة سنوياً.
وذكرت صحيفة "ساوث شاينا مورنق بوست " الصينية، إن مشروع شركة إينوفيت موتورز سيكلّف نصف مليار دولار أمريكي وسيضم مركزاً للبحث والتطوير.
وأشارت إلى أنه تمّ توقيع مذكرة تفاهم في السعودية خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ للمملكة الأسبوع الماضي ضمن مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية.
وقال مؤسّس الشركة إن "إينوفيت موتورز" تسعى بنشاط للتوسع، مشيراً إلى أن الصين تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.