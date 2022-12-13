لصناعة ١٠٠ ألف سيارة سنوياً.. "إينوفيت للسيارات الكهربائية" تخطط لبناء مصنع بالمملكة

وأشارت إلى أنه تمّ توقيع مذكرة تفاهم في السعودية خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ للمملكة الأسبوع الماضي ضمن مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية.