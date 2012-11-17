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رصد 94 مخالفة وإغلاق 6 منشآت في المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة 1298 جولة رقابية في الأسواق والمراكز

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1298 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، رصدت خلالها 94 مخالفة، وإغلاق 6 منشآت مخالفة.

وتلقّت الأمانة 10 بلاغات، عبر مركز البلاغات "940" عن مخالفات المنشآت للأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات، والاستراحات ومتابعتها، كذلك تطبيق الاشتراطات وتفعيل مبادرة "ممتثل".

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رصد 94 مخالفة وإغلاق 6 منشآت في المنطقة الشرقية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1298 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، رصدت خلالها 94 مخالفة، وإغلاق 6 منشآت مخالفة.

وتلقّت الأمانة 10 بلاغات، عبر مركز البلاغات "940" عن مخالفات المنشآت للأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات، والاستراحات ومتابعتها، كذلك تطبيق الاشتراطات وتفعيل مبادرة "ممتثل".

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
03:07 PM

رصد 94 مخالفة وإغلاق 6 منشآت في المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة 1298 جولة رقابية في الأسواق والمراكز

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية 1298 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، رصدت خلالها 94 مخالفة، وإغلاق 6 منشآت مخالفة.

وتلقّت الأمانة 10 بلاغات، عبر مركز البلاغات "940" عن مخالفات المنشآت للأنظمة البلدية والإجراءات الاحترازية.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات، والاستراحات ومتابعتها، كذلك تطبيق الاشتراطات وتفعيل مبادرة "ممتثل".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
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