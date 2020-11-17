فاوتشي عن نتائج لقاح موديرنا: مذهلة حقاً

رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".
وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".
رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".
وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".
رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.
ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".
وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".