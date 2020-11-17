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فاوتشي عن نتائج لقاح موديرنا: مذهلة حقاً

قال: "ما من أحد كان يتوقّعها جيّدة إلى هذا الحدّ"

رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".

وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".

الطبيب أنطوني فاوتشي شركة موديرنا الأميركية

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فاوتشي عن نتائج لقاح موديرنا: مذهلة حقاً
سبق

رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".

وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
08:58 AM

فاوتشي عن نتائج لقاح موديرنا: مذهلة حقاً

قال: "ما من أحد كان يتوقّعها جيّدة إلى هذا الحدّ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحّب مدير المعهد الأميركي للأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي؛ بإعلان شركة موديرنا الأميركية، أنّ لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19 فعّال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز"، قال فاوتشي؛ عضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا والشخصية المحترمة جداً في الولايات المتحدة على صعيد التصدّي للجائحة، إنّ "فكرة امتلاكنا لقاحاً فعّالاً بنسبة 94.5% رائعة بشكل مذهل".

وأضاف أنّ "هذه نتيجة مذهلة حقاً، أعتقد أنّ ما من أحد كان يتوقّع أن تكون جيّدة إلى هذا الحد".

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