تفاعلًا مع "سبق".. إصلاح هبوط أرضي بـ"شرائع مكة" أثار المخاوف من انهياره

تم ردم الموقع وسفلتته في أقل من 24 ساعة من مناشدة الأهالي

تفاعلت الجهة ذات العلاقة، مع تقرير "سبق" بعنوان "هبوط أرضي أمام أحد المحلات في "شرائع مكة" ومخاوف من حدوث انهيار، وقامت بإعادة تأهيل الموقع الذي كان يتخوف منه أصحاب المحل ومرتادو الطريق بسبب الانهيار الواقع فيه.

وتولت معدات الجهة ذات العلاقة حفر وردم الموقع وسفلتته في أقل من 24 ساعة من مناشدة الأهالي عبر "سبق"؛ مثمنين تجاوبهم لها ولـ"سبق" في إيصال صوتهم.

وكان انهيار أرضي بالقرب من أحد محال بيع مواد البناء، قد أثار مخاوف مرتادي المحل وأصحاب المركبات من تزايد حجمه، متجنبين الوقوف حوله.