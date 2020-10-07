فرنسا تؤجل مؤتمرًا دوليًّا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان

"لودريان" أرجع السبب لعدم تشكيل الحكومة

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، تأجيل المؤتمر الدولي بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان، الذي كان من المقرر أن تستضيفه باريس أواخر أكتوبر الجاري؛ إلى شهر نوفمبر.



وبيّن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستجتمع في غضون الأيام القليلة المقبلة بهدف التأكيد على وجود حاجة إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".



وأعلن "لودريان" تأجيل المؤتمر في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.