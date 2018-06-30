"الجهني" يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بأمن المنشآت

قلد مساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة، العميد الركن عبدالعزيز بن ضويعن الجهني، عددًا من ضباط المنطقة رتبهم الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم من رتبهم الحالية، إلى الرتب التي يستحقونها، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

أعرب المترقون عن سعادتهم؛ بالثقة الملكية الغالية، مؤكدين أن ذلك دافع لهم؛ لبذل المزيد من الجد والإخلاص؛ للحفاظ على أمن وسلامة مقدرات الوطن.