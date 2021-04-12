النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير مكة يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" ويؤكد أهمية توحيد الصف

خلال استقبال مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين في الإمارة بجدة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.
وخلال اللقاء دشن أمير منطقة مكة حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" والهادفة لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.
كما تسلّم التقرير النهائي لحملة "الصلاة نور" التي دشنها في محافظات المنطقة في وقت سابق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير مكة يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" ويؤكد أهمية توحيد الصف
سبق

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين في الإمارة بجدة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.
وخلال اللقاء دشن أمير منطقة مكة حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" والهادفة لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.
كما تسلّم التقرير النهائي لحملة "الصلاة نور" التي دشنها في محافظات المنطقة في وقت سابق.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
07:54 PM

أمير مكة يدشن حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" ويؤكد أهمية توحيد الصف

خلال استقبال مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
298

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين في الإمارة بجدة اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.
وخلال اللقاء دشن أمير منطقة مكة حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا" تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" والهادفة لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب.
كما تسلّم التقرير النهائي لحملة "الصلاة نور" التي دشنها في محافظات المنطقة في وقت سابق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,075
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,256
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة