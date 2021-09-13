النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

التدريب التقني تعلن قبول أكثر من 68 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول

قالت المؤسسة: جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام

عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، اجتماعها الدوري لقيادات المؤسسة حضورياً لمناقشة أعمال العام التدريبي 1443هـ، وذلك برئاسة المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأوضح الدكتور الفهيد؛ أن المؤسسة رفعت الطاقة الاستيعابية للمقبولين بالفصل الأول الحالي، حيث بلغ عدد المقبولين (68457) متدرباً ومتدربة، ليصل إجمالي المتدربين والمتدربات، إلى (231628) متدربًا ومتدربة بجميع البرامج التدريبية الحكومية.

وأضاف، أن هذه الزيادة في القبول جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام بلغ عددها (17) منشأة شملت كليات تقنية وأكاديميات ومعاهد، منها (4) أكاديميات متخصصة تُشغل بالشراكة مع قطاع الأعمال، وستقدم هذه المنشآت برامج وتخصصات جديدة للبنين والبنات في عدة مجالات من أبرزها التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والأمن السيبراني، والترفيه، والسياحة، وغيرها من مجالات واعدة تواكب حاجة سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وناقش الاجتماع سير العملية التدريبية في الكليات والمعاهد، خاصةً بعد عودة البرامج التدريبية حضورياً في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية، وتطوير أنماط التدريب الإلكتروني، والأنشطة للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
التدريب التقني تعلن قبول أكثر من 68 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول
سبق

عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، اجتماعها الدوري لقيادات المؤسسة حضورياً لمناقشة أعمال العام التدريبي 1443هـ، وذلك برئاسة المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأوضح الدكتور الفهيد؛ أن المؤسسة رفعت الطاقة الاستيعابية للمقبولين بالفصل الأول الحالي، حيث بلغ عدد المقبولين (68457) متدرباً ومتدربة، ليصل إجمالي المتدربين والمتدربات، إلى (231628) متدربًا ومتدربة بجميع البرامج التدريبية الحكومية.

وأضاف، أن هذه الزيادة في القبول جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام بلغ عددها (17) منشأة شملت كليات تقنية وأكاديميات ومعاهد، منها (4) أكاديميات متخصصة تُشغل بالشراكة مع قطاع الأعمال، وستقدم هذه المنشآت برامج وتخصصات جديدة للبنين والبنات في عدة مجالات من أبرزها التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والأمن السيبراني، والترفيه، والسياحة، وغيرها من مجالات واعدة تواكب حاجة سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وناقش الاجتماع سير العملية التدريبية في الكليات والمعاهد، خاصةً بعد عودة البرامج التدريبية حضورياً في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية، وتطوير أنماط التدريب الإلكتروني، والأنشطة للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
01:24 PM

التدريب التقني تعلن قبول أكثر من 68 ألف متدرب ومتدربة بالفصل الأول

قالت المؤسسة: جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
442

عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، اجتماعها الدوري لقيادات المؤسسة حضورياً لمناقشة أعمال العام التدريبي 1443هـ، وذلك برئاسة المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأوضح الدكتور الفهيد؛ أن المؤسسة رفعت الطاقة الاستيعابية للمقبولين بالفصل الأول الحالي، حيث بلغ عدد المقبولين (68457) متدرباً ومتدربة، ليصل إجمالي المتدربين والمتدربات، إلى (231628) متدربًا ومتدربة بجميع البرامج التدريبية الحكومية.

وأضاف، أن هذه الزيادة في القبول جاءت مواكبة للتوسع في تشغيل منشآت تدريبية جديدة هذا العام بلغ عددها (17) منشأة شملت كليات تقنية وأكاديميات ومعاهد، منها (4) أكاديميات متخصصة تُشغل بالشراكة مع قطاع الأعمال، وستقدم هذه المنشآت برامج وتخصصات جديدة للبنين والبنات في عدة مجالات من أبرزها التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والتصميم، والأمن السيبراني، والترفيه، والسياحة، وغيرها من مجالات واعدة تواكب حاجة سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وناقش الاجتماع سير العملية التدريبية في الكليات والمعاهد، خاصةً بعد عودة البرامج التدريبية حضورياً في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية، وتطوير أنماط التدريب الإلكتروني، والأنشطة للمتدربين والمتدربات بالمنشآت التدريبية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,974

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة