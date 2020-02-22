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تلبية لدعوة نظيره المغربي .. رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية للرباط

تترجم حرص القيادتين ويلتقي خلالها كبار المسؤولين لبحث موضوعات مشتركة

يبدأ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ زيارةً رسمية للمملكة المغربية تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

وأكّد رئيس مجلس الشورى -في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تترجم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية؛ على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومد جسور التعاون في المجالات كافة، خاصة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي.

ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ أن العلاقات السعودية - المغربية التي انطلقت قبل أكثر من ستة عقود، وتجذرت من خلال التوافق بين البلدين الشقيقين على عديدٍ من الأحداث التي مرت بها الدول العربية والإسلامية، تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في عديدٍ من المجالات التي تؤكّد حرص البلدين على دفعها إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي والتواصل المستمر بين لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية - المغربية في المجلسين، سيسهمان في تقوية العلاقات وترسيخها، وإلى رفع مستوى التنسيق المشترك بين المجلسين في المحافل البرلمانية، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها مجلس الشورى إلى المجالس الشورية والبرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة تسهم في تعزيز علاقات المملكة مع تلك الدول وتعمل على توثيقها في مختلف المجالات.

وسيلتقي "آل الشيخ"؛ خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في المملكة المغربية لبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما سيعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي؛ لبحث تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق: عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور زهير الحارثي؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور جمال المزين؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور فهد البادي.

رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية للمغرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تلبية لدعوة نظيره المغربي .. رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية للرباط
سبق

يبدأ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ زيارةً رسمية للمملكة المغربية تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

وأكّد رئيس مجلس الشورى -في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تترجم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية؛ على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومد جسور التعاون في المجالات كافة، خاصة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي.

ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ أن العلاقات السعودية - المغربية التي انطلقت قبل أكثر من ستة عقود، وتجذرت من خلال التوافق بين البلدين الشقيقين على عديدٍ من الأحداث التي مرت بها الدول العربية والإسلامية، تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في عديدٍ من المجالات التي تؤكّد حرص البلدين على دفعها إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي والتواصل المستمر بين لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية - المغربية في المجلسين، سيسهمان في تقوية العلاقات وترسيخها، وإلى رفع مستوى التنسيق المشترك بين المجلسين في المحافل البرلمانية، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها مجلس الشورى إلى المجالس الشورية والبرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة تسهم في تعزيز علاقات المملكة مع تلك الدول وتعمل على توثيقها في مختلف المجالات.

وسيلتقي "آل الشيخ"؛ خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في المملكة المغربية لبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما سيعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي؛ لبحث تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق: عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور زهير الحارثي؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور جمال المزين؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور فهد البادي.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:14 AM

تلبية لدعوة نظيره المغربي .. رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية للرباط

تترجم حرص القيادتين ويلتقي خلالها كبار المسؤولين لبحث موضوعات مشتركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يبدأ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ زيارةً رسمية للمملكة المغربية تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي.

وأكّد رئيس مجلس الشورى -في تصريح صحفي- أن هذه الزيارة تترجم حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية؛ على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومد جسور التعاون في المجالات كافة، خاصة البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي.

ورأى الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ أن العلاقات السعودية - المغربية التي انطلقت قبل أكثر من ستة عقود، وتجذرت من خلال التوافق بين البلدين الشقيقين على عديدٍ من الأحداث التي مرت بها الدول العربية والإسلامية، تشهد حالياً نمواً ملحوظاً في عديدٍ من المجالات التي تؤكّد حرص البلدين على دفعها إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي والتواصل المستمر بين لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة السعودية - المغربية في المجلسين، سيسهمان في تقوية العلاقات وترسيخها، وإلى رفع مستوى التنسيق المشترك بين المجلسين في المحافل البرلمانية، مؤكداً أن الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها مجلس الشورى إلى المجالس الشورية والبرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة تسهم في تعزيز علاقات المملكة مع تلك الدول وتعمل على توثيقها في مختلف المجالات.

وسيلتقي "آل الشيخ"؛ خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين في المملكة المغربية لبحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كما سيعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي؛ لبحث تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق: عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور زهير الحارثي؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور جمال المزين؛ وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - المغربية الدكتور فهد البادي.

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