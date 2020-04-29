النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد فرنسا.. وزير الرياضة الإيطالي: الطريق بدأ "يضيق بشأن استئناف مباريات الدوري

قال: لو كنتُ مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا في تنظيم الأمور لعودة آمنة للموسم المقبل

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، الأربعاء، أن الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ ناصحًا مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير في الموسم المقبل أولوية.

وفي مقابلة مع قناة "7"، قال سبادافورا: "أرى مسارًا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا في تنظيم الأمور لعودة آمنة للموسم المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس".

وأضاف: "القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلًا بالأمس؛ قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضًا؛ ليصبح بعد ذلك نهجًا أوروبيًّا".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن "موسم 2019- 2020 للرياضات الاحترافية؛ لا يمكن أن يُستأنف"؛ وذلك يعني ضرورة إلغاء الدوري الفرنسي.

واعتبر سبادافورا أن "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد يُسفر عن مفاجأة؛ فأغلبية الأندية قد تطلب إيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد".

ووفق "سكاي نيوز" دعت رابطة الدوري الإيطالي، إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة؛ حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد؛ لا سيما في شمال البلاد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة أكثر من 27 ألف شخص في إيطاليا.

وقررت الحكومة الإيطالية الأحد، السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمرينات للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه؛ وفق ما أعلنه رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه اعتبارًا من الرابع من مايو، "سيتم السماح بالتدريبات؛ لكن دون تجمعات، وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة للرياضات الجماعية؛ فإن "الضوء الأخضر" أعطي اعتبارًا من 18 مايو.

وكانت السلطات الكروية في البلاد قد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019- 2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة "إي جي آي"؛ فإن اثنين من كل ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.

وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا مباريات الدوري الإيطالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد فرنسا.. وزير الرياضة الإيطالي: الطريق بدأ "يضيق بشأن استئناف مباريات الدوري
سبق

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، الأربعاء، أن الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ ناصحًا مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير في الموسم المقبل أولوية.

وفي مقابلة مع قناة "7"، قال سبادافورا: "أرى مسارًا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا في تنظيم الأمور لعودة آمنة للموسم المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس".

وأضاف: "القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلًا بالأمس؛ قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضًا؛ ليصبح بعد ذلك نهجًا أوروبيًّا".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن "موسم 2019- 2020 للرياضات الاحترافية؛ لا يمكن أن يُستأنف"؛ وذلك يعني ضرورة إلغاء الدوري الفرنسي.

واعتبر سبادافورا أن "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد يُسفر عن مفاجأة؛ فأغلبية الأندية قد تطلب إيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد".

ووفق "سكاي نيوز" دعت رابطة الدوري الإيطالي، إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة؛ حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد؛ لا سيما في شمال البلاد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة أكثر من 27 ألف شخص في إيطاليا.

وقررت الحكومة الإيطالية الأحد، السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمرينات للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه؛ وفق ما أعلنه رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه اعتبارًا من الرابع من مايو، "سيتم السماح بالتدريبات؛ لكن دون تجمعات، وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة للرياضات الجماعية؛ فإن "الضوء الأخضر" أعطي اعتبارًا من 18 مايو.

وكانت السلطات الكروية في البلاد قد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019- 2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة "إي جي آي"؛ فإن اثنين من كل ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
08:36 PM

بعد فرنسا.. وزير الرياضة الإيطالي: الطريق بدأ "يضيق بشأن استئناف مباريات الدوري

قال: لو كنتُ مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا في تنظيم الأمور لعودة آمنة للموسم المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,441

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، الأربعاء، أن الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ ناصحًا مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير في الموسم المقبل أولوية.

وفي مقابلة مع قناة "7"، قال سبادافورا: "أرى مسارًا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا في تنظيم الأمور لعودة آمنة للموسم المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس".

وأضاف: "القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلًا بالأمس؛ قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضًا؛ ليصبح بعد ذلك نهجًا أوروبيًّا".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن "موسم 2019- 2020 للرياضات الاحترافية؛ لا يمكن أن يُستأنف"؛ وذلك يعني ضرورة إلغاء الدوري الفرنسي.

واعتبر سبادافورا أن "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد يُسفر عن مفاجأة؛ فأغلبية الأندية قد تطلب إيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد".

ووفق "سكاي نيوز" دعت رابطة الدوري الإيطالي، إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة؛ حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد؛ لا سيما في شمال البلاد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة أكثر من 27 ألف شخص في إيطاليا.

وقررت الحكومة الإيطالية الأحد، السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمرينات للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه؛ وفق ما أعلنه رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه اعتبارًا من الرابع من مايو، "سيتم السماح بالتدريبات؛ لكن دون تجمعات، وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة للرياضات الجماعية؛ فإن "الضوء الأخضر" أعطي اعتبارًا من 18 مايو.

وكانت السلطات الكروية في البلاد قد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019- 2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة "إي جي آي"؛ فإن اثنين من كل ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,367
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,754
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,775

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة