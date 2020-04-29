بعد فرنسا.. وزير الرياضة الإيطالي: الطريق بدأ "يضيق بشأن استئناف مباريات الدوري

قال: لو كنتُ مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا في تنظيم الأمور لعودة آمنة للموسم المقبل

اعتبر وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، الأربعاء، أن الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم؛ ناصحًا مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير في الموسم المقبل أولوية.

وفي مقابلة مع قناة "7"، قال سبادافورا: "أرى مسارًا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الأندية سأفكر تحديدًا في تنظيم الأمور لعودة آمنة للموسم المقبل، الذي من المقرر أن يبدأ في نهاية أغسطس".

وأضاف: "القرارات التي تقوم دول أخرى باتخاذها كفرنسا مثلًا بالأمس؛ قد تدفع إيطاليا إلى سلوك هذا النهج أيضًا؛ ليصبح بعد ذلك نهجًا أوروبيًّا".

وكان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن "موسم 2019- 2020 للرياضات الاحترافية؛ لا يمكن أن يُستأنف"؛ وذلك يعني ضرورة إلغاء الدوري الفرنسي.

واعتبر سبادافورا أن "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قد يُسفر عن مفاجأة؛ فأغلبية الأندية قد تطلب إيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل أفضل للموسم الجديد".

ووفق "سكاي نيوز" دعت رابطة الدوري الإيطالي، إلى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة؛ حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الإيطالي في التاسع من مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد؛ لا سيما في شمال البلاد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة أكثر من 27 ألف شخص في إيطاليا.

وقررت الحكومة الإيطالية الأحد، السماح لرياضيي النخبة بمعاودة التمرينات للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه؛ وفق ما أعلنه رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد: إنه اعتبارًا من الرابع من مايو، "سيتم السماح بالتدريبات؛ لكن دون تجمعات، وخلف أبواب موصدة".

أما بالنسبة للرياضات الجماعية؛ فإن "الضوء الأخضر" أعطي اعتبارًا من 18 مايو.

وكانت السلطات الكروية في البلاد قد أعربت عن رغبتها في إكمال موسم 2019- 2020، وأمهلت نفسها مهلة أقصاها الثاني من أغسطس من أجل ذلك.

وبحسب استفتاء أجرته وكالة "إي جي آي"؛ فإن اثنين من كل ثلاثة إيطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.