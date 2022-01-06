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عسير.. القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص

أعلنت شرطة منطقة عسير عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة، من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية؛ لإيوائه (4) مخالفين من جنسيته، ومخالفة نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، داخل منزل في مدينة أبها، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة؛ حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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عسير.. القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة
سبق

أعلنت شرطة منطقة عسير عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة، من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية؛ لإيوائه (4) مخالفين من جنسيته، ومخالفة نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، داخل منزل في مدينة أبها، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة؛ حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
10:53 AM

عسير.. القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود والإقامة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أعلنت شرطة منطقة عسير عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة، من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإريترية؛ لإيوائه (4) مخالفين من جنسيته، ومخالفة نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، داخل منزل في مدينة أبها، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، ومَن آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة؛ حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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