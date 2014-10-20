النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السديس عن مؤتمر الأمر بالمعروف: يجسّد عناية الدولة بهذه الشعيرة وإعزازها

رفع أكف الضراعة إلى الله بالدعاء أن يوفق قادة هذه البلاد وأن يبارك في جهودهم

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن المؤتمر الثاني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان: (منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه)، يجسّد عناية الدولة - رعاها الله - بشعيرة الأمر بالمعروف وإعزازها.

وقال: إن ولاة أمر هذه البلاد المباركة عُنوا بشعيرة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وإعزازها، وذلك تأسياً بقول الله تعالى، في الآية الكريمة: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.

كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من ثم أبناؤه البررة من بعده، حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- وهم يعنون بالأمر بالمعروف في هذه البلاد وتطبيق شعيرتها، والعلم بمقتضياتها في منهجٍ وسطي معتدل مستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام أكف الضراعة إلى الله - عزّ وجلّ - بالدعاء، أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السديس عن مؤتمر الأمر بالمعروف: يجسّد عناية الدولة بهذه الشعيرة وإعزازها
سبق

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن المؤتمر الثاني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان: (منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه)، يجسّد عناية الدولة - رعاها الله - بشعيرة الأمر بالمعروف وإعزازها.

وقال: إن ولاة أمر هذه البلاد المباركة عُنوا بشعيرة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وإعزازها، وذلك تأسياً بقول الله تعالى، في الآية الكريمة: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.

كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من ثم أبناؤه البررة من بعده، حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- وهم يعنون بالأمر بالمعروف في هذه البلاد وتطبيق شعيرتها، والعلم بمقتضياتها في منهجٍ وسطي معتدل مستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام أكف الضراعة إلى الله - عزّ وجلّ - بالدعاء، أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
08:42 AM

السديس عن مؤتمر الأمر بالمعروف: يجسّد عناية الدولة بهذه الشعيرة وإعزازها

رفع أكف الضراعة إلى الله بالدعاء أن يوفق قادة هذه البلاد وأن يبارك في جهودهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
29

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أن المؤتمر الثاني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنوان: (منهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه)، يجسّد عناية الدولة - رعاها الله - بشعيرة الأمر بالمعروف وإعزازها.

وقال: إن ولاة أمر هذه البلاد المباركة عُنوا بشعيرة الأمر والمعروف والنهي عن المنكر وإعزازها، وذلك تأسياً بقول الله تعالى، في الآية الكريمة: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}.

كما أشار إلى أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - من ثم أبناؤه البررة من بعده، حتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- وهم يعنون بالأمر بالمعروف في هذه البلاد وتطبيق شعيرتها، والعلم بمقتضياتها في منهجٍ وسطي معتدل مستمد من كتاب الله - عزّ وجلّ - وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام أكف الضراعة إلى الله - عزّ وجلّ - بالدعاء، أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم، وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,636
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,073
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,749

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة