هذه الأخطاء قد تدمّر حاسبك وتُعرّضه للتلف.. تعرّف عليها

بينها التهوية الجيدة وضمان مصدر الكهرباء كاحتياطات مهمة

يقع العديد من مستخدمي الحواسب في بعض الأخطاء التي تؤدي أحيانًا إلى تلف أجهزتهم أو توقفها عن العمل، وهنا نرصد لكم أكثر هذه الأخطاء شيوعًا.

ومن أبرز المشكلات التي تتعرض لها الحواسب الشخصية والمنزلية -بحسب "روسيا اليوم"- تلف أقراص HDD المخصصة لتخزين البيانات فيها، بعد تعرّض الحاسب لصدمة قوية أو تحريكه بعنف؛ كون هذه الأقراص تحوي أجزاء ميكانيكية كثيرة بداخلها، وتوقف هذه الأقراص عن العمل لن يمكّن المستخدم من استعمال الحاسب.

ومن الأخطاء التي يقع فيها المستخدمون دومًا، وتؤدي إلى تلف الحواسب، وضع الحاسب بطريقة لا تسمح للهواء بالمرور عبر فتحات التهوية الخاصة بمراوح نظام التبريد؛ مما يؤدي لارتفاع درجات حرارة المعالج واللوحة الأم للجهاز أثناء العمل.

وأحد أهم الأخطار التي قد تُواجه أجهزة الحاسب، هو تعريضها لتيار كهربائي غير منتظم أو متقطع؛ لذا يُنصح دومًا بوصل الحاسب بالتيار عبر أجهزة تنظيم لشدة التيار.

ويعرّض أصحاب الحواسب أجهزتهم للتلف عند نقلها أو حملها بطريقة غير صحيحة؛ فالعديد من الحواسب المحمولة -على سبيل المثال- تنفصل شاشتها عن الهيكل الأساسي عند رفعها من الشاشة.