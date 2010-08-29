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"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده

قياس من خلال "الانتقالية" لكل العناصر الخارجية.. "U-Value"

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن تكلفة العزل الحراري في المباني، وبحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ"، تقدر بـ5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمّة التي ستعود على المواطن والوطن من جرّاء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وأضاف: قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية؛ أي ما يعرف علميًّا: (U-Value)، فكلّما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وبيّن أن تطبيق العزل الحراري في المباني يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء، وأوصى أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

وتكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة.

وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

ويعرّف "العزل الحراري" بأنه: التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده
سبق

قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن تكلفة العزل الحراري في المباني، وبحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ"، تقدر بـ5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمّة التي ستعود على المواطن والوطن من جرّاء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وأضاف: قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية؛ أي ما يعرف علميًّا: (U-Value)، فكلّما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وبيّن أن تطبيق العزل الحراري في المباني يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء، وأوصى أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

وتكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة.

وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

ويعرّف "العزل الحراري" بأنه: التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
03:21 PM

"كفاءة" تكشف عن تكلفة العزل الحراري في المباني وفوائده

قياس من خلال "الانتقالية" لكل العناصر الخارجية.. "U-Value"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة": إن تكلفة العزل الحراري في المباني، وبحسب الدراسات الحديثة "الجدران- الأسقف- النوافذ"، تقدر بـ5% من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمّة التي ستعود على المواطن والوطن من جرّاء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري وإشاعة استخدامه.

وأضاف: قياس "كفاءة الطاقة" في مواد العزل الحراري يتم من خلال "الانتقالية الحرارية" لكل عناصر البناء الخارجية؛ أي ما يعرف علميًّا: (U-Value)، فكلّما انخفضت قيمة معامل انتقال الحرارة (U-Value) زادت كفاءة الطاقة لمادة البناء.

وبيّن أن تطبيق العزل الحراري في المباني يُسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف، والتدفئة بين 30 إلى 40%، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفض حتى 5% من استهلاك المكيف للكهرباء، وأوصى أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة (كسب حراري).

وتكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة.

وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

ويعرّف "العزل الحراري" بأنه: التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

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