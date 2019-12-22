طالب مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس؛ بإعادة النظر في مسميات مخططات الشرائع، وربطها بأسماء تاريخية شهدتها المنطقة. وتفصيلًا: قال "الدهاس" في تصريح لـ"سبق": من المفترض أن تحمل أسماء مخططات الشرائع التي تجاوزت 10 مخططات، أسماء تاريخية من واقع التاريخ والأحداث التاريخية في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن مسميات المخططات غير متسلسلة وليست منطقية في تسلسها العددي من حيث المكان. وتساءل: هل افتقرنا لأسماء روّاد شهدتها المنطقة؟ ولماذا لا نعمل دراسة تاريخية لإعادة النظر في تسمية الأحياء، ومن ضمنها الأسماء التاريخية المرتبطة بالمواقع: "حنين"، و "الشيماء" أخت رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وختم تصريحه بالقول: أتمنى من أمانة العاصمة المقدسة تشكيل لجنة من أهل الخبرة والعلم؛ لوضع مسميات لهذه المخططات لها علاقة بتراث المنطقة، بعيدًا عن مسمياتها الحالية العددية التي ليست منطقية حتى في تسلسلها العددي.

"الدهاس": يجب إعادة النظر في تسمية مخططات الشرائع وربطها بتاريخ المنطقة عبدالرزاق البجالي سبق 2019-12-22 طالب مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس؛ بإعادة النظر في مسميات مخططات الشرائع، وربطها بأسماء تاريخية شهدتها المنطقة.



وتفصيلًا: قال "الدهاس" في تصريح لـ"سبق": من المفترض أن تحمل أسماء مخططات الشرائع التي تجاوزت 10 مخططات، أسماء تاريخية من واقع التاريخ والأحداث التاريخية في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن مسميات المخططات غير متسلسلة وليست منطقية في تسلسها العددي من حيث المكان.



وتساءل: هل افتقرنا لأسماء روّاد شهدتها المنطقة؟ ولماذا لا نعمل دراسة تاريخية لإعادة النظر في تسمية الأحياء، ومن ضمنها الأسماء التاريخية المرتبطة بالمواقع: "حنين"، و "الشيماء" أخت رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



وختم تصريحه بالقول: أتمنى من أمانة العاصمة المقدسة تشكيل لجنة من أهل الخبرة والعلم؛ لوضع مسميات لهذه المخططات لها علاقة بتراث المنطقة، بعيدًا عن مسمياتها الحالية العددية التي ليست منطقية حتى في تسلسلها العددي.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441 08:39 PM

"الدهاس": يجب إعادة النظر في تسمية مخططات الشرائع وربطها بتاريخ المنطقة قال إن مسمياتها العددية الحالية ليست منطقية حتى في تسلسلها العددي





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طالب مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس؛ بإعادة النظر في مسميات مخططات الشرائع، وربطها بأسماء تاريخية شهدتها المنطقة.



وتفصيلًا: قال "الدهاس" في تصريح لـ"سبق": من المفترض أن تحمل أسماء مخططات الشرائع التي تجاوزت 10 مخططات، أسماء تاريخية من واقع التاريخ والأحداث التاريخية في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن مسميات المخططات غير متسلسلة وليست منطقية في تسلسها العددي من حيث المكان.



وتساءل: هل افتقرنا لأسماء روّاد شهدتها المنطقة؟ ولماذا لا نعمل دراسة تاريخية لإعادة النظر في تسمية الأحياء، ومن ضمنها الأسماء التاريخية المرتبطة بالمواقع: "حنين"، و "الشيماء" أخت رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



وختم تصريحه بالقول: أتمنى من أمانة العاصمة المقدسة تشكيل لجنة من أهل الخبرة والعلم؛ لوضع مسميات لهذه المخططات لها علاقة بتراث المنطقة، بعيدًا عن مسمياتها الحالية العددية التي ليست منطقية حتى في تسلسلها العددي.