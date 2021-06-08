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أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

خلال الربع الأول والثاني لعام 2021م.. وهنأ الموظفين الحاصلين على جائزة التميز

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، المهندس سالم الوباري، ومجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية بالفرع.

وهنأ أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء الموظفين الحاصلين على هذا التميز, مشيداً بجهودهم وجهود زملائهم بالفرع، حاثاً الجميع على بذل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

واطلع أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الربع الأول والثاني لعام 2021م, مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها, وعن ما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة، والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا" كوفيد 19".

ونوه أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة.

وأشاد بجهود وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لتحسين البيئة الاستثمارية بمناطق المملكة، وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أمير منطقة تبوك على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة للقطاع التجاري والإشراف عليه، وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم, ودوره في تحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة.

من جهته نوه "المهندس الوباري" بما يلقاه فرع الوزارة من الدعم والمتابعة من أمير منطقة تبوك؛ للقيام بمهامه وخدماته للمستفيدين.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، المهندس سالم الوباري، ومجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية بالفرع.

وهنأ أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء الموظفين الحاصلين على هذا التميز, مشيداً بجهودهم وجهود زملائهم بالفرع، حاثاً الجميع على بذل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

واطلع أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الربع الأول والثاني لعام 2021م, مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها, وعن ما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة، والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا" كوفيد 19".

ونوه أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة.

وأشاد بجهود وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لتحسين البيئة الاستثمارية بمناطق المملكة، وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أمير منطقة تبوك على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة للقطاع التجاري والإشراف عليه، وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم, ودوره في تحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة.

من جهته نوه "المهندس الوباري" بما يلقاه فرع الوزارة من الدعم والمتابعة من أمير منطقة تبوك؛ للقيام بمهامه وخدماته للمستفيدين.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
03:58 PM

أمير تبوك يطلع على تقرير عن إنجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

خلال الربع الأول والثاني لعام 2021م.. وهنأ الموظفين الحاصلين على جائزة التميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة، المهندس سالم الوباري، ومجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية بالفرع.

وهنأ أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء الموظفين الحاصلين على هذا التميز, مشيداً بجهودهم وجهود زملائهم بالفرع، حاثاً الجميع على بذل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.

واطلع أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات وأعمال الفرع خلال الربع الأول والثاني لعام 2021م, مشتملاً على الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها, وعن ما قدمه الفرع لخدمة قطاع الأعمال، وما تم إنجازه من أعمال خلال فترة الجائحة، والتأكد من مدى التزام المنشآت التجارية ومنسوبيها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا" كوفيد 19".

ونوه أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بكل ما يمس المواطن من المشروعات التنموية التي تخدم قطاع التجارة.

وأشاد بجهود وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لتحسين البيئة الاستثمارية بمناطق المملكة، وتعزيز مقوّماتها الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص من خلال تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال، وخاصة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أمير منطقة تبوك على الدور المهم والفاعل لفرع الوزارة بالمنطقة للقطاع التجاري والإشراف عليه، وضمان سلامة ما يقدم من منتجات للمواطن والمقيم, ودوره في تحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة.

من جهته نوه "المهندس الوباري" بما يلقاه فرع الوزارة من الدعم والمتابعة من أمير منطقة تبوك؛ للقيام بمهامه وخدماته للمستفيدين.

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