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"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

قطر.. تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة

خلال 24 ساعة الأخيرة

‬أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ضمن المجتمع، و79 حالة ضمن المسافرين، وشفاء 199 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217143، وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت "الصحة القطرية": بلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا 217.143، وإجمالي الحالات النشطة 2.165 وإجمالي الوفيات 579.

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قطر.. تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة
سبق

‬أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ضمن المجتمع، و79 حالة ضمن المسافرين، وشفاء 199 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217143، وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت "الصحة القطرية": بلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا 217.143، وإجمالي الحالات النشطة 2.165 وإجمالي الوفيات 579.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:48 PM

قطر.. تسجيل 78 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة

خلال 24 ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ضمن المجتمع، و79 حالة ضمن المسافرين، وشفاء 199 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 217143، وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت "الصحة القطرية": بلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا 217.143، وإجمالي الحالات النشطة 2.165 وإجمالي الوفيات 579.

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