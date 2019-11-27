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بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لـولي العهد في قصر الوطن بـأبوظبي

بحضور كبار المسؤولين وسط حفاوة بالغة

توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موكب رسمي إلى قصر الوطن.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، فور وصول الموكب الرسمي، إلى مدخل قصر الوطن في أبوظبي، حيث رافق الموكب مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، فيما أدت فرقٌ ألواناً تراثيةً؛ ترحيباً بمقدم سمو ولي العهد.

وفي داخل قصر الوطن، صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيوخ، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، عُزِف السلامان الملكي السعودي، والوطني الإماراتي، ثم استعرض حرس الشرف، والتقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.

وتشرف أعضاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، وكبار المسؤولين بالسلام على سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد أبو ظبي.

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زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لـولي العهد في قصر الوطن بـأبوظبي
سبق

توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موكب رسمي إلى قصر الوطن.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، فور وصول الموكب الرسمي، إلى مدخل قصر الوطن في أبوظبي، حيث رافق الموكب مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، فيما أدت فرقٌ ألواناً تراثيةً؛ ترحيباً بمقدم سمو ولي العهد.

وفي داخل قصر الوطن، صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيوخ، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، عُزِف السلامان الملكي السعودي، والوطني الإماراتي، ثم استعرض حرس الشرف، والتقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.

وتشرف أعضاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، وكبار المسؤولين بالسلام على سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد أبو ظبي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيديو اخر اضغط هنا

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
06:04 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:06 PM

بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية لـولي العهد في قصر الوطن بـأبوظبي

بحضور كبار المسؤولين وسط حفاوة بالغة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,211

توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موكب رسمي إلى قصر الوطن.

وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، فور وصول الموكب الرسمي، إلى مدخل قصر الوطن في أبوظبي، حيث رافق الموكب مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، فيما أدت فرقٌ ألواناً تراثيةً؛ ترحيباً بمقدم سمو ولي العهد.

وفي داخل قصر الوطن، صافح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيوخ، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، عُزِف السلامان الملكي السعودي، والوطني الإماراتي، ثم استعرض حرس الشرف، والتقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.

وتشرف أعضاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، وكبار المسؤولين بالسلام على سمو ولي العهد، وسمو ولي عهد أبو ظبي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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